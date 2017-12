Arabiskfaget må få leve, for Guds og Allahs skyld

Gjennom ti år har gåtefulle lyder vært å høre i klasserommet «Lille Marius» på Stavanger katedralskole. Men ingen har tatt sin død av dem, slik det skjedde med Alexander Kiellands latinsyke antihelt i romanen «Gift».

Åpnet dører

Tvert imot, elevene har frydet seg over å bli geleidet inn i det arabiske språk av Afrah Mohamed Ghalion. Den vevre damen fra Jemen har også åpnet dører til Midtøstens rike kultur, ikke minst på studieturer til Marokko, der elevene er blitt drevne til å prute på kremmernes eget språk.

Katedralskolen er den eneste videregående skolen i landet som gir dette tilbudet, men nå svinger fylkespolitikere spare-krumsabelen og vil fjerne arabiskfaget.

Roper etter brobygging

400.000 pr. år koster arabiskundervisningen på Katedralskolen. Etter vår mening er det vanvidd å kvitte seg med en makeløs skatt for denne usle summen, særlig når vår tid roper etter brobygging mellom islam og kristendommen, mellom araberverdenen og den vestlige kulturkrets.

Vi diskuterer hijab, nikab og burka, vi diskuterer billedforbudet i islam, vi diskuterer skillet mellom sjiaer og sunnier. Hva er da viktigere enn at noen lærer arabisk, språket Koranen og de viktige skriftene i islam er skrevet på? Alle oversettelser blir bare bleke etterligninger, ifølge muslimene.

Katedralskoleelever i både andre og tredje klasse kan velge arabisk, og gruppene varierer i antall mellom 10 og 15. Lærer Afrah Mohamed Ghalion har skrevet tre lærebøker i arabisk, noe som er enestående i Norge. Hun understreker hvor viktig det er at nordmenn kan snakke med folk som kommer hit fra araberverdenen på deres morsmål.

Unge fra Stavanger har dessuten stor nytte av å kjenne språket, kulturen og tradisjonene når de reiser ut i verden, for eksempel i forretninger, påpeker hun. At noen av hennes tidligere elever har gått videre med arabisk-, religions- og Midtøsten-studier på universiteter, varmer et lærerhjerte.

Unikt tilbud

Sett i et nasjonalt perspektiv har Stavanger katedralskole et unikt tilbud i undervisning i arabisk som fremmedspråk for elever under 18 år. Andre videregående skoler, eksempelvis Fredrik II i Fredrikstad, forsøkte å få til noe lignende i 2012. Det strandet på mangel på kvalifiserte lærere.

Istedenfor å kutte ned på tilbudet om arabiskundervisning burde fylkespolitikerne i Rogaland bruke ressurser på å se hvordan dette enestående tilbudet kan utvides. Byen burde være sentrum for opplæring av lærere som skal undervise i arabisk, og dermed bidra til at elever også i Oslo og Østfold får opplæring i språket. Der er det et udekket behov for kvalifiserte lærere, og ikke bare morsmålslærere. Språk og kommunikasjon i den digitale og transnasjonale verden er den nye oljen!

Flertallspartiene i fylkesutvalget anbefaler at arabiskfaget fjernes. På møtet 12. og 13. desember fatter fylkestinget den endelige avgjørelsen. Vi håper og tror det fortsatt er slik at den Gud eller Allah gir et embete eller et verv, gir han også forstand.