Innlegget i Aftenbladet 4. desember fra bystyrerepresentantene Leif Arne Moi Nilsen og Kristoffer Sivertsen tyder på det. Denne psykologiske tilstanden fikk som kjent sitt navn i etterkant av et bankran på Norrmalmstorg i Stockholm, hvor gislene utviklet både sympati og forståelse med sine gisseltakere.

Tangerer sin norgesrekord

Moi Nilsen og Sivertsen stiller nemlig spørsmålet: «Holdes Stavanger som gissel av fylket?», noe de til slutt konkluderer med. Men med Frp i regjering fem år på rad, hvem er de største landeveisrøverne? Det må jo utvilsomt være samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som år på år tangerer sin norgesrekord i å dra inn bompenger.

En annen aktuell kandidat er finansminister Siv Jensen, som slettes ikke har fulgt opp Frp’s valgløfte om å fjerne bompengene. Folk flest er nok blitt lei av å høre at, jo, men Frp har jo ikke flertall på Stortinget. Nei – det er lenge siden noe parti hadde det. Men det betyr jo samtidig at Frp ikke vil stille noe som helst ultimatum når det gjelder bompenger – og at det da rett og slett ikke var så viktig for Frp å redusere bompengebelastningen i Stavanger.

Hadde Frp villet det, kunne de i Stortinget stemt for forslaget fra Arbeiderpartiet om at staten skal ta inntil 70 prosent av regningen for kollektivsatsingen i storbyene – et konkret og effektivt tiltak for å redusere bompengebelastningen for både innbyggere og næringsliv. For Stavanger regionen ville det betydd 2 milliarder ekstra i reduserte bompenger. Men Frp gjorde ikke det – og nok et statsbudsjett har i mellomtiden blitt vedtatt hvor Frp-bompengene renner inn.

Gitt opp kampen?

Så til Moi Nilsen og Sivertsen: Det er forunderlig at to bystyrerepresentanter lefler med begreper som «gissel» og «landeveisrøveri», når deres eget parti ikke bare sitter i regjering på femte året, men videre bekler de to mest relevante postene av dem alle, samferdsel og finans. I mellomtiden protesterer Frp for hele verden, men blir allikevel med på ferden mot nok en ny norgesrekord i bompenger. Kan det heller være at Frp har bare gitt opp kampen, og har lært å ikke bare leve med, men å elske sine bompenger? Dessverre for Stavanger sin del så tyder det meste på det.