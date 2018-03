Lærer sykepleierstudentene nok om sitt ansvar som samfunnsaktør i sin utdanning? Får de god nok innsikt i begreper som ytringsfrihet, lojalitetsplikt, meldeplikt? Vet studentene hvor stort ansvar som ligger på dem når de skal ut som sykepleiere og ha et koordinerende ansvar for faglig forsvarlig sykepleie, behandling og omsorg?

Hvorfor hører vi ikke rop fra vaktrommene? Hvorfor mobiliseres det ikke?

Hjerteskjærende innlegg

Barseltilbudet står foran arkebuseringsveggen, klar for å skytes ned. Sykehjemsbemanningen er lavere enn noen gang. Mangelen på helsesøstre er enorm. Stavanger ligger langt under nasjonal anbefaling om antall barn/unge per helsesøster. Pårørende går ut i avisene og skriver hjerteskjærende innlegg om familiemedlemmer som ikke blir fanget godt nok opp i samfunnets sikkerhetsnett.

Hvor i alle dager er vi?

Så hvor er sykepleierne? Hvor i alle dager er vi? Hvorfor kommer det ikke leserinnlegg fra oss? Hvorfor hører vi ikke rop fra vaktrommene? Hvorfor mobiliseres det ikke?

I gamle dager var sykepleieren legens assistent, og skulle være stille og gjøre det de ble fortalt. Men dere, det er ikke gamle dager lenger. Det er nye tider, og sykepleierne er nødt å rette seg opp i ryggen nå.

Norsk sykepleierforbund har som motto: «Tydelig. Modig. Stolt.» Er vi det, kjære sykepleierkolleger? Er sykepleierne tydelige i sitt budskap om hva sykepleie er, hva det krever og hva vi forventer for å kunne utøve yrket vårt? Er vi modige i så henseende at vi sier fra når vi opplever mangler eller uforsvarlighet i tjenesten? Og hvordan kan vi være stolte om svaret på de to foregående spørsmålene er nei?

Hvordan kan vi være stolte av yrket vårt om vi ikke sier fra når rammene ikke er gode nok for en forsvarlig yrkesutøvelse? Hvordan skal jeg tolke alle meldingene jeg får om bekymringer i tjenesten når de som sender disse meldingene, ikke vil si noe åpent? Hvordan skal tjenesten rundt oss kunne forbedres når sykepleierne klager inne på skyllerommet eller rundt pausebordet, men ikke reiser seg opp og adresserer ansvaret der det hører hjemme? Hos den administrative og politiske ledelse.

Hvor er sykepleierforbundet?

Hvorfor mobiliseres det ikke? Til sist: Hvor er det tydelige, modige og stolte sykepleierforbundet når det hagler inn meldinger om uforsvarlighet i tjenesten? Er sykepleierne modige eller egentlig rett og slett feige?