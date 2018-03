DEBATT: Viser til leserbrev fra Elin Urke Håland i Aftenbladet 22. mars der beboerne i omsorgsboligene i Ramsvig spør «Hva med oss? Har politikerne fra Høyre noen bedre svar nå?»

Forstår frustrasjonen

Etter å ha vært til stede på møtet beboerne hadde med representanter fra Stavanger kommune og undertegnede, som eneste politikere til stede, forstår vi frustrasjonen og den usikkerhet denne situasjonen fører med seg.

Som vi lovet stilte vi spørsmål til administrasjonen i første Levekårsstyret (6. mars) etter informasjonsmøtet på Ramsvig, hvordan dette ville bli håndtert fra kommunens side.

Svaret vi fikk er at beboerne som ikke oppfyller krav til sykehjemsplass når den nye sykehjemsavdelingen/«demenslandsbyen» er klar, dessverre må flyttes til andre bofellesskap/institusjoner. (Spørsmål og svar ligger i sin helhet på kommunens hjemmeside.)

Veldig beklagelig

Vi har full forståelse for at prosessen, informasjonen og gangen i denne saken ikke har vært tilfredsstillende for dere beboere og deres pårørende. Det er veldig beklagelig! Vi i Høyre vil følge opp denne saken videre for å prøve, alt vi kan, å finne en løsning som er akseptabel og god for dere som har deres hjem på Ramsvigtunet i dag.