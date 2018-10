Er det plass til «han far og de», er det plass til Rosenberg i 2018? Gunnar Roaldkvam sin flotte tekst og hyllest av «han far og de», forteller mye om viktigheten av Rosenberg i Stavanger.

Rosenberg sin historie er tett knyttet til byen og regionens historie siden 1896. Gjennom både opp- og nedturer har bedriften og byen gått hånd i hånd. I dag er det ikke bare «han far og de» som jobber på Rosenberg, men mange morer, farer og andre.

Over 1000 flinke ansatte har sitt daglige virke her på Buøy. Vi må ikke sette arbeidsplasser på spill.

Buøy Invest har søkt Stavanger kommune om å få omregulere området øst for Rosenberg til boligformål, og har laget tegninger for hvordan dette kan se ut. På papiret kan det virke forlokkende, men det kan bety slutten for en av byens hjørnesteiner. Rosenberg WorleyParsons har de siste årene hatt en god utvikling som vi i klubben, sammen med bedriften, har arbeidet hardt for.

Slag i ansiktet

Sammen har vi vært gjennom tøffe år. Vi ser nå fremover på spennende muligheter og videre vekst for bedriften. Både for å trygge dagens arbeidsplasser, men og for å skape nye arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Det vi trenger minst er begrensinger i vår mulighet til å skape verdier for oss alle. Hvis de foreslåtte planene blir vedtatt, og industriområdet blir omregulert til boliger, vil det være et slag i ansiktet på oss.

Mangler industriareal

Rosenberg ønsker å vokse, da må vi ikke bygge ned de små og få industriarealene vi har i Stavanger. Problemet i Stavanger i dag er ikke mangel på leiligheter. Problemet er mangel på industriareal.

Det å ligge så tett på sentrum og midt i byen har alltid vært noe av det som gjør det å arbeide på Rosenberg spesielt og flott. Men det å drive industri tett på boliger er ikke bare enkelt. Vi har hatt utfordringer med støy i mange år. Hver eneste dag arbeider vi med å skjerme oss selv for støy. For det å bygge store konstruksjoner, som vi gjør på Rosenberg, det lager lyd. På 90-tallet måtte bedriften kjøpe flere boliger som lå tett på verftet fordi naboene var plaget av støy. Det var etter at Rosenberg hadde fått flere bøter for støy, og prøvd mange forskjellige løsninger. Da må det være lov å lære av historien og ikke gjøre samme feilen flere ganger og plassere flere boliger tett inntil verftet. For selv om mye er blitt bedre siden 1896, så lager et sleggeslag like mye lyd (støy) i dag som i 1896.

Stem nei

Så kjære bystyrepolitikere: Hjelp oss slik at det kan være plass til «Han far og de» på Rosenberg i 2018 og mange, mange år fremover. Stem nei til omregulering av industriområdet.