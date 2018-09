Olaug Bollestad er vel litt bakpå når hun sier at «velferdstjenestene vil komme under stadig større press i årene fremover».

Stort press lenge

Velferdstjenestene har vært under stort press lenge, og omsorg og smertelindring er tilsynelatende så kostbart at det ikke når frem til alle og de som trenger det mest, og som kreftsykepleier snakker jeg ut fra egne opplevde erfaringer.

Norsk studie fra 2016 dokumenterer at nesten halvparten av dem som dør på norske sykehjem, har plager og lidelser knyttet til terminalfasen. Det står heller ikke så bra til ved norske universitetssykehus, her blir pasienten utskrevet til hjem og sykehjem på tross av at de er døende, og det skjer når sykehuset ikke har mer å tilby som det heter – flere dør under transport eller få timer etter ankomst.

Fastlegeordningen er presset

Og så har vi hjemmedød, noe som politikerne legger opp til at det må bli mer av. Hvor god denne døden blir, er avhengig av fastleges vilje til å stille opp, eller kanskje rettere sagt mulighet til å stille opp i en tid hvor fastlegeordningen er presset til det ytterste. Og ikke minst er det er avhengig av kunnskap og kompetanse i hjemmesykepleien.

Jeg er sikker på at dersom velferdstjenestene ikke var under press, ville temaet aktiv dødshjelp ikke være så påtrengende som det er nå. Når så en lege ved palliativt senter sitere bibelvers og skapelsesberetning, så blir det rett og slett tullet for majoriteten av dem det gjelder.

Da vil jeg heller la en annens ord stå, nemlig Cisely Saunders. Saunders var sykepleier og grunnla det første Hospice. Hun sa: «Hvordan mennesker dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre».