Bomringen, rushtidsavgift og belastningen på den alminnelige manns økonomi engasjerer, naturlig nok. I vår region har det ført til reaksjoner, demonstrasjoner og et opprør som vi sjelden ser på våre kanter.

Mandag 10. september skriver Stavanger Aftenblad om «debattklimaet» at Aftenbladet er beskyldt for å være korrupt, reporterne for å være mindre intelligente og tilhengere av bom, intervjuobjekter har fått stygge personkarakteristikker i kommentarfeltene.

Kjent på det selv

Som gruppeleder i Sandnes Frp har også jeg fått kjenne på folks mishagsytringer, i form av engasjerte mail av mer og mindre strukturert art. Også direkte utskjelling, noe jeg finner interessant fordi jeg er bystyrerepresentant for Sandnes Fremskrittsparti – vi er det eneste partiet som har sagt nei til bom fra første stund og har stått for det gjennom hele behandlingen av bompakke Nord-Jæren.

Fremskrittspartiet ble grunnlagt i 1973 og het frem til navnet ble endret i 1977 Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (ALP). Fremskrittspartiet har dette grunnlaget i «ryggmargen» og vil fremdeles arbeide for at folk flest skal ha en privatøkonomi som ikke skal preges av offentlig overstyring og inngrep i den enkeltes lommebok.

Bomringen er i praksis et overgrep mot den enkeltes privatøkonomi og skaper et markert skille mellom den som har økonomi til å bytte ut bilen med en elbil for å kunne kjøre gratis gjennom bommen, eller som er heldig nok til å ha gang-/sykkel- eller bussmulighet mellom hjem, jobb, barnehage og skole. Det er dermed barnefamilier med allerede presset økonomi og tidsklemme som får merke dette sterkest, da det som oftest er bilen som er redningen for å rekke henting og levering av barnehagebarn og kjøring og henting av større barn til og fra fritidsaktiviteter barna ikke selv kan gå eller sykle til.

Lettere liv for folk

Ja, vi i Frp tror på at du forsøker å gjøre det du kan for å minske dine fotavtrykk i miljøet. Ja, vi tror på at du ønsker frisk luft og vann uten forurensning. Ja, vi tror på at du gjør så godt du kan i din situasjon. Frp er partiet for folk flest. Vi jobber for å bidra til et lettere liv for folk, ikke bidra til å gjøre det vanskeligere. Frp ønsker ikke å fremme økte avgifter ved offentlige inngrep.

Vi i Frp setter pris på ditt engasjement. Et sant demokrati lar folk slippe til med sine meninger, men du når lenger med å holde deg til saklige argumenter og normal folkeskikk. Vi i Frp setter pris på ditt engasjement og forstår godt at sinnet settes i kok i denne situasjonen.