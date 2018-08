I Aftenbladet 17. august hadde Hans Christian Lillehagen, Linda Berg-Heggelund og Lisbeth Rugtvedt en betraktning i forhold til eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsens (Frp) ønske om at frivillige skal bidra mer i eldreomsorgen.

Formidabel utfordring

Vi står som alle har fått med seg, foran en formidabel utfordring med alle «de ny-gamle» som snart trenger omsorg i en sektor, som jeg ikke tror er «rigget» for denne gruppen?

Det er klart at de frivillige har stor betydning i denne sammenheng, men jeg ser allerede i dag tegn til at de frivillige «tar stillinger» fra jobbsøkerne.

Mentalt vil de eldre framover være «yngre», er min påstand. De blir krevende på en helt annen måte enn sine forfedre.

Jeg tror at behovet for «personlige assistenter» vil skyte i været de kommende årene. De som trenger denne omsorgen, kalles gjerne «hovedpersonen», og er det noe de som er født rett etter krigen er flasket opp med, så er det å være «hovedpersoner». Denne gruppen vil ikke være fornøyd med å bli sittende «passivt» på et såkalt eldre-, bo- og aktivitetssenter.

Dersom denne gruppen i størst mulig utstrekning skal bli boende i sine hjem lengst mulig, så vil besøk fra personell i hjemmet bli mer og mer krevende. Omsorg er et stikkord, men også sosialt samvær og aktiviteter for ny-gamle vil øke. Mentalt vil de eldre framover være «yngre», er min påstand. De blir krevende på en helt annen måte enn sine forfedre.

Aktiviteter for demente bør i større utstrekning tilrettelegges etter de pårørendes behov. Mange pårørende vil i økende grad slite seg ut, og også få for tidlig omsorgsbehov slik denne sektoren organiseres på i dag. Stadig yngre demente må kartlegges tidligere, og behovet for disse må prioriteres i egne tilrettelagte bofellesskap, og ikke samlokaliseres med passive eldre.

Jeg er veldig enig med de som mener at de frivillige organisasjonene må honoreres, og at den samfunnsmessige besparelsen er stor for å få til en forpliktende organisering av denne gruppen og ytelsene.

Godt voksne eller ungdommer

Det må imidlertid snarest ansettes flere i deltidsstillinger i kommunene, som personlige assistenter i f.eks. i 50-prosentstillinger. Dette kan være oppegående godt voksne, eller ungdommer som sliter med å komme ut i/eller inn i arbeidsmarkedet, og som trenger yrkeserfaring. NB: Man trenger ikke være sykepleier for å følge til tannlegen og å snakke om «før i tiå».

Michaelsen har ansvaret for at politikken knyttes til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både fysisk og psykisk helse, ernæring og mattrygghet, alkohol- narkotika- og tobakksforebygging og smittevern. Det er en formidabel oppgave, og dreier seg altså ikke bare om de eldre.

En ytring til slutt: Eldre-, bo-, dement- og aktivitetssentrene, også kalt BOAS, omdefineres snarest til «omsorg»! Åse omsorg, Rundeskogen omsorg etc.

Pengene finnes, det gjelder å prioritere, fort!