De siste ukene har i det pågått en diskusjon rundt rituell omskjæring, både i Stavanger Aftenblad og etter hvert også andre media. Anledningen er et brev Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn Stavanger (STL-S) sendte til Helseminister Høie med påstand om at praksisen er i strid med loven. Human-Etisk Forbund er for et lovforbud av rituell omskjæring av guttebarn. Hvordan kan Stavanger-lokallaget til Human-Etisk Forbund samtidig forsvare medlemskapet i STL-S?

Barns rett

Allerede i 2012 kom Human-Etisk Forbund fram til et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. I 2018 gjentok vi vedtaket fra 2012. I debatten om rituell omskjæring står, blant annet, religionsfrihet, foreldreretten og barnets rettigheter opp mot hverandre. Når ulike menneskerettigheter kolliderer, er det nødvendig å foreta en avveining. Human-Etisk Forbund mener at barns rett til ikke å bli utsatt for kroppslige krenkelser og mulige skader må veie tyngre enn foreldrenes rett til absolutt religionsfrihet.

Human-Etisk Forbund mener at rituell omskjæring er et unødvendig kirurgisk inngrep med potensiell risiko for skade. Dette foretas på barn som ikke har medisinsk samtykkekompetanse. Derfor ønsker vi et lovforbud mot rituell omskjæring av gutter så lenge disse ikke har oppnådd myndighetsalderen. Forbundets syn er i tråd med argumentasjonen til en rekke medisinske og barnerettslige aktører, som for eksempel Barneombudet og Sykepleierforbundet. Frps landsmøte og SVs landsstyre har nylig kommet fram til tilsvarende vedtak. Et norsk lovforbud vil være et sterkt signal om at barns rettigheter står sterkt i vårt samfunn. Vi understreker at så lenge inngrepet er tillatt, må omskjæring skje i helseinstitusjoner, med smertelindring og akuttberedskap. Det er dette som er ordningen som gjelder i Norge i dag. Vi synes i tillegg at norsk helsepersonell bør ha informasjonsplikt til foreldre og barn om mulige skader ved omskjæring og om barns selvbestemmelsesrett i slike spørsmål.

Et vanskelig spørsmål

Human-Etisk Forbund er for tros- og livssynsfrihet. Vi forsvarer trossamfunns rett til å handle innenfor loven og å ta opp spørsmål rundt tolkning av lovverket. I brevet STL-S sendte til Helse- og Omsorgsdepartementet bes statsråd Høie om å sørge for at intensjonene i loven om rituell omskjæring blir fulgt opp i praksis ved alle landets helseregioner.

STL Stavanger har som formål å arbeide for å fremme forståelse og respekt mellom tros- og livssynssamfunn, og likestilling mellom tros- og livssynssamfunn i Stavangerregionen. Human-Etisk Forbund ønsker å bidra til dialogarbeid generelt og gjennom medlemskapet i STL-S. Human-Etisk Forbund anerkjenner at dette er et vanskelig spørsmål. Derfor er det bra at det nå er mer oppmerksomhet rundt rituell omskjæring. Vi oppfordrer til en kunnskapsbasert og saklig debatt preget av respekt for meningsmotstandere. Vi håper debatten kan bidra til mer forståelse for at, etter vår mening, ritualet ikke har noe i et moderne samfunn å gjøre. Dialog og å bygge respekt kan muligens bidra til forståelse på veien til et forbud, samt vurdering av eventuelle akseptable alternativer for tradisjonen.