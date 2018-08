Ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne (MDG), Grønn Ungdom, ønsker å avvikle konvensjonell norsk kyllingproduksjon. For partiet som primært profilerer seg på miljø- og bærekraft, er det hensiktsmessig å påpeke fordelene norsk kyllingproduksjon har, nettopp med tanke på miljø- og bærekraft.

Mennesker er avhengige av protein fra vegetabilsk eller animalsk mat. All matproduksjon, både vegetabilsk og animalsk, beslaglegger landareal, vann og energi og utslipp av klimagasser i større eller mindre grad. Noen forbrukere begrenser inntaket av animalsk protein, men for nordmenn flest er et liv uten kjøtt utenkelig. Under norske forhold er det vanskelig, for ikke å si umulig, å produsere tilstrekkelig vegetabilsk protein av godkjent kvalitet.

Trygg og sunn mat

Bonden har et viktig samfunnsoppdrag; nemlig å produsere trygg og sunn mat til det norske folk. Bærekraftig matvareproduksjon handler om å utnytte tilgjengelige ressurser effektivt og unngå sløsing, men forvalte jordens ressurser forsvarlig, både for oss som lever i dag og for fremtidige generasjoner. Har da MDG rett i at konvensjonell kyllingproduksjon bør avvikles fra et miljø- og bærekraftsperspektiv?

Kyllingproduksjon har lavest utslipp av klimagasser

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har beregnet utslippet av klimagasser per kg slaktevekt for kjøttproduksjon. Utslippsintensiteten (per kg fjørfekjøtt) er i Norge 2 kg CO₂-ekvivalenter, mens globale gjennomsnittsverdier er 5 kg CO₂-ekvivalenter. Norsk kylling slipper ut minst klimagasser av alle kjøttproduksjonene, og er altså bedre enn kyllingproduksjon på verdensbasis.

«Best i klassen»

Kylling er «best i klassen» til å omdanne fôr til kjøtt «En åker kan enten produsere mat til 10 personer eller fôr til kjøtt til 1 person.» Denne påstanden fra MDG i Dagsnytt 18 6. august refererer ikke til fakta hva angår kylling. En gjennomsnittlig slaktekylling i Norge omdanner 2,2 kg fôr til 1 kg kylling. Ingen andre dyr, med unntak av laks, er i nærheten av en slik fôrutnyttelse. Genetisk seleksjon og teknologisk har over tid redusert fôrforbruket til slaktekylling med 17 prosent. Dette betyr at det i dag trengs mindre kraftfôr, mindre korn, mindre gjødsel, mindre vann, mindre traktorkjøring og transport for å produsere kylling.

Kylling er altså den mest effektive av de landlevende husdyra til å forvalte fôrressurser. I tillegg har kyllingproduksjon lavest energibehovet, vannforbruket er mindre, og beslaglegger minst landareal. Fra et miljø- og bærekraftperspektiv er ingen faktabaserte opplysninger som fraråder kylling som en god kilde til animalsk protein.

Kyllingproduksjon er en kraftfôrbasert husdyrproduksjon da fjørfe ikke kan utnytte næring fra grovfôr. Ifølge Landbruksdirektoratet gikk kun 23 prosent av norsk kraftfôr i 2017 til fjørfe. Det meste kraftfôr går altså til andre husdyr.

«Norsk kylling spiser menneskemat; de spiser kraftfôr laget av korn og belgfrukter som ellers kunne brukes til å lage brød og mel av.» Påstanden fra MDG i Dagsnytt 18 er ikke riktig. Korn i kraftfôr til fjørfe er nedklassifisert mathvete av for dårlig kvalitet til å omsettes som menneskemat. Kraftfôr til kylling, og dermed norsk kyllingproduksjon, er et grunnlag for at vi kan ha kornproduksjon i Norge.

Faktabaserte valg

Dersom man som forbruker er opptatt av miljø- og bærekraft, er det viktig å ta faktabaserte valg. Kyllingproduksjonen benytter kraftfôr med ressurser som ikke kunne vært brukt som menneskemat, og har minimal negativ påvirkning på klima. Lavest utslipp av klimagasser, vannforbruk og areal, samt best utnyttelse av fôr, gjør norsk kyllingproduksjon til effektiv og klimavennlig kjøttproduksjon. For den klimabevisste forbrukeren burde norsk kyllingkjøtt være førstevalget blant de animalske proteinkildene.