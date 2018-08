Hvor er dere, ansvarlige politikere?

Det er tverrpolitisk enighet i verden og i Norge om at man skal forsøke å etterleve Parisavtalen. Der har vi forpliktet oss til å redusere våre CO2 -utslipp. Dersom vi ser oss selv utenfra, er det innlysende at måten vi lever på ikke er bærekraftig. Vi er i ferd med å ødelegge kloden for framtidige generasjoner.

Gjorde det jeg kunne

Jeg ønsker at de som kommer etter meg skal få ha et like godt liv som jeg har hatt. Jeg vil kunne se dem i øynene og si at jeg gjorde det jeg kunne for å føre jorden videre i god stand til dem. Jeg tror egentlig at alle som deltar i debatten om bompenger, ønsker det samme.

Dersom det stadig må tas omkamper på demokratiske vedtak, så er demokratiet truet.

Vi har ingen tid å miste. Vi må starte det grønne skiftet på ordentlig og ikke bare snakke om det. Privatbilismen står for en stor del av CO₂-utslippene. Det er riktig å gripe fatt i den fordi det her er gode alternativer; kollektivtransport, elsykkel, sykkel og føtter.

Holdningskampanjer har liten effekt

Det å redusere bruken av privatbil er et steg på veien mot skiftet. All endring er vanskelig. Det er de færreste av oss som endrer seg dersom man ikke må. Økonomi og lovregulering er de beste virkemidlene dersom man skal få til endringer i større befolkningsgrupper. Holdningskampanjer har liten eller ingen effekt. Det er nok å vise til røykeloven. Før den ble innført var antallet røkere i landet stabilt. Når røykeloven ble innført, kom det et betydelig fall i antall røykere.

Vårt demokrati er tuftet på at vi velger politikere som vi ønsker skal ta valg på vegne av oss. Vi stemmer inn de politikerne vi tror har ryggrad, og som vi tror kan lede oss i den retningen som gir oss stabile, trygge og bærekraftige samfunn. Vi velger ikke politikere som vi tror er ute etter kortsiktig gevinst og egen vinning. Vi vil ha politikere som kan se lenger en fram enn til neste valg.

Kan ikke alltid lytte til folket

De som blir politikere, blir det fordi de ønsker å påvirke samfunnsutviklingen i en bestemt retning, og fordi de mener seg i stand til å tenke langsiktig, se de lange linjene. De ønsker ikke å sole seg på toppen av taburetten eller mele sin egen kake. Politikerne skal argumentere for hvorfor de valgene de tar på vegne av oss er nødvendige steg i samfunnsutviklingen. Dette innebærer at de ikke alltid kan lytte til folket. Dersom folket «avsetter» disse politikerne ved neste valg, så får folket alltid de politikerne folket fortjener. De som blir avsatt, kan i hvert fall fortsette videre med rak rygg.

Politikere som ikke evner å tenke langsiktig, har vi ikke bruk for. Politikere som ikke klarer å forstå konsekvensen av vedtak de fatter, har vi ikke bruk for. Politikere som ikke forstår hvorfor vedtak blir fattet, har vi ikke bruk for. Politikere som snur kappen etter vinden, har vi ikke bruk for.

For våre barn

Dersom det stadig må tas omkamper på demokratiske vedtak, så er demokratiet truet. Da blir makten overført til facebook/gatas parlament. Jeg synes det er prisverdig av Stavanger Høyre at de holder stø kurs i denne stormen. Hvor er dere andre ansvarlige politikere? Skal dere ikke prøve å overbevise oss om at vi må følge opp Parisavtalen? Skal dere ikke prøve å overbevise oss om at samfunnsutviklingen må styres i en bærekraftig retning? Skal dere ikke prøve å overbevise oss om at vi må tar vare på jorden for vår barn?