Er Stavanger-regionen og Rogaland på nivå med Barcelona hvor overturisme er blitt en realitet og en stor utfordring? Er vi i det hele tatt på vei i den retningen?

Svaret er et rungende nei, selv om du kan få et helt annet inntrykk når vi får servert alle de ensidig negative medieoppslagene om cruiseturister og store skip.

Den avgjørende balansen

Realiteten er som følger: Vi er ikke en gang i nærheten av en turiststrøm som gir betydelige negative utfordringer i vår region og vi har alle muligheter til å hindre at vi noen gang kommer dit. Selvsagt skal vi vokte oss vel for at Stavanger kveles av cruiseturister og at Preikestolens kapasitet sprenges. Den viktige balansen mellom bærekraft, lokalbefolkning og besøkende er avgjørende.

Visst vil det være dager i høysesongen der flertallet av de du møter i Vågen ikke snakker norsk, men fortsatt er det mange dager der det ikke er en eneste cruiseturist i Stavanger. Faktisk er det 25 dager i juni, juli og august i år, midt i høysesongen, ikke et eneste cruiseskip innom Vågen – ifølge siste oppdatering fra Stavanger Havn.

Og var du på Torget en av disse formiddagene i ferien, uten cruiseturister og uten andre turister, er det temmelig dødt og folketomt. Kanskje ikke akkurat slik vi ønsker å framstå på postkort eller Instagram? Og kanskje ikke særlig berikende for handelsnæringen, reiselivsnæringen eller for regionens kulturinstitusjoner, transportører og byenes restaurant- og uteliv?

Boligprisene eller prisnivået generelt presses heller ikke opp av turister, de okkuperer ingen strender og du treffer få av dem på tur i skog og mark – med unntak av stiene inn mot de to-tre viktigste ikonene. Og de sommerdagene det virkelig er trengsel i sentrum av byene våre, er det ikke turistene som tar opp plassen – men festivalglade rogalendinger. Den store forskjellen nå er at vi ser turistene. De er ikke usynlige lenger.

Jevn og god vekst

I Rogaland har turismen hatt en jevn og god vekst de siste årene og har i dag 1,9 millioner gjestedøgn på hoteller, hytter og campingplasser årlig – i tillegg til 350.000 cruiseturister og øvrige dagsturister.

Går en åtte−ti år tilbake, tok reiselivsnæringen sommerferie fordi man tjente så godt ellers i året på forretningsreisende at turisme ble nedprioritert. Så raste oljeprisen, og regionen gikk rett inn i en omstillingsperiode med høy arbeidsledighet og tøffe tider for de fleste næringer. Reiselivsnæringen ble definert som en av flere viktige vekstnæringer.

Status er nå at vi har en sunn og kontrollert vekst som har gitt et godt grunnlag for nye opplevelsesaktører som vokser og går fra sesong- til helårsbedrifter. Det investeres som aldri før, og i 2017 var reiseliv den næringen med nest størst vekst i sysselsettingen i Norge.

Det er et godt samspill i regionen, og vi er rigget for en riktig og god vekst. Infrastrukturen forbedres, og det er sterkt fokus på bærekraft og spredning av turiststrømmene. Og dette gir arbeidsplasser! Bare i juni ble det utlyst 151 stillinger i fylket innenfor reiseliv og transport, ifølge NAV – opp 71 prosent siden i fjor.

Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn har også lykkes med å få en større spredning av cruiseskipene ut over hele året. Den største veksten ser vi i skuldersesonger (tidlig vår og utpå høsten; red.mrk.), og det bidrar sterkt til at vi kan opprettholde et helårstilbud. Miljøperspektivet her selvsagt ekstremt viktig, og nasjonale krav må i så henseende på plass for å sikre en bærekraftig utvikling. Dette er på overtid!

1000 kroner per passasjer

Myter og feilinformasjon er ikke uvanlig når den utskjelte cruiseturismen omtales. En gjenganger er påstanden om at disse gjestene ikke er lønnsomme. Faktumet er at de legger igjen minst 350 millioner kroner i vår region årlig, eller rundt 1000 kroner per passasjer, viser tall som Næringsforeningen hentet inn i fjor. Dette er faktiske tall fra havnen og næringsdrivende i regionen.

All næringsvirksomhet medfører riktignok utfordringer som må tas på alvor. Framover må vi være villige til å ta mange viktige diskusjoner om verdiskaping, kvantitet og kvalitet på turisme. Vi må likevel tillate oss å glede oss over utviklingen vi ser og at regionen utvikler flere næringsbein å stå på. Faktum er at det fortsatt er god plass, i hele regionen, hele året, hele døgnet.

Ha en fortsatt god sommer!