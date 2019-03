Pelsdyr – jo, Venstre bør skamme seg!

Melby og Lunde skriver at de er glade for at dyr som mink og rev ikke vil bli holdt i bur som følge av Venstres gjennomslag. Hvorfor er det bare rev og mink som bekymrer Venstre? Rundt om i landet holdes det både undulater, ildere, hamstere, mus og andre dyr innesperret i bur. Og hva med slanger og andre rare reptiler som ble tillatt i Norge i august 2017? Jeg har aldri hørt eller sett noen signaler fra Venstre om at også dette dyreholdet bør forbys.

Men mink og rev tåler ikke et liv i bur, ifølge innlegget, for de har andre behov enn andre husdyr. Det har vel også de dyrene som er nevnt i forrige avsnitt? Videre skrives det at rev og mink er jakt- og streifdyr. Joda, en gang var de nok det, de streifet rundt i evig jakt etter mat. Men disse dyrene har i løpet av de siste 100 år blitt domestisert, og vet ikke om noe annet og bedre liv enn å ha konstant tilgang på friskt vann samt å bli servert faste måltider.

Selvransakelse

Venstre feirer altså at de har fått gjennomslag for nedleggelse av en viktig næring. I stedet for feiring burde kanskje partiet bruke litt tid på selvransakelse: Hvorfor viser de ulike galluper stadig synkende oppslutning for partiet? Her har utviklingen vært nokså lik som det de skriver om skinnprisene. (En skinnauksjon som pågår i disse dager i Finland tyder for øvrig på at markedet er i ferd med å snu – og at prisene er stigende). Kan den synkende oppslutningen for partiet skyldes at stadig færre velgere lar seg imponere av Venstres feiring og hovering for sine gjennomslag, som for eksempel å sørge for sanering av en næring? Som Aftenbladet skriver: Skamløst!

Ikke kommentert

Stavanger Aftenblad satte i sin lederartikkel også lyset på Guri Melby sine håpløse uttalelser om cannabisdyrking. Dette blir behendig ikke kommentert i leserinnlegget.