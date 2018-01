Islamsk Opplæringssenter i Hillevåg (IOH) er et stort og viktig flerkulturellmuslimsk trossamfunn i Stavanger med over 3000 medlemmer. Nettopp derfor blir symboleffekten av å invitere den kontroversielle predikanten Said Rageah viktig.

Godt samarbeid

Stavanger Høyre er opptatt av et godt samarbeid med IOH som gjør et stort og viktig arbeid med blant annet følgende uttrykte mål (http://www.iosenter.no/om-oss/):

Vi motvirker ekstreme holdninger og bidrar slik at ungdommene skal være til nytte for seg selv og ellers for samfunnet.

Fremme likeverd, fredelig sameksistens mellom forskjellige folkegrupper og samtidig vise respekt for andre menneskers religiøse ståsted.

I lys av den medieoppmerksomheten som har vært rundt disse problemstillingene tidligere, er det overraskende at IOH velger å fronte et initiativ de burde forstått ville forsterke den skepsisen som finnes i deler av samfunnet.

Stavanger Høyres ønsker at IOH bidrar videre til den brobyggingen som vi som samfunn trenger mer enn noen gang, og ikke løfter frem predikanter som Said Rageah eller andre som forfekter synspunkt som fremmer polarisering.

Vi er glade for at ordføreren har tatt et nytt initiativ for bedre dialog og samarbeid mellom IOH og Stavanger kommune.

Økte midler

Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Nettopp derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Statsstøtten som utgjør brorparten av finansieringen til både kristne og muslimske trossamfunn, bør ikke gå til organisasjoner som gjennom aktive tiltak viser at de gjør integrasjonsarbeidet vanskeligere.