«Noen ganger er det merkelig å sitte på innsiden og se at utsiden diskuterer saker». Slik innleder Christian Wedler et lengre innlegg i Stavanger Aftenblad 8. januar i år.

Irriterer Wedler

Innledningsvis klarlegger han sin sentrale rolle i Stavanger-politikken. Bakgrunnen for innlegget er innspill til den sentrumsplanen kommunen arbeider med, hvor byens borgere anmodes om å medvirke ved å engasjerer seg med ris og ros og gjerne bringe ideer til torgs. Et bearbeidet planforslag legges om kort tid ut til tredjegangs høring. I forkant av dette lanserer Lervik Aktiebryggeri sin idé om å anlegge et bryggeri og et opplevelsessenter på Bekhuskaien. Dette irriterer Wedler. Han er styremedlem i havnestyret og mener tydeligvis at enhver tenkning om Bekhuskaien skal finne sted på det han kaller «innsiden», det vil si i havnestyret hvor han er styremedlem.

For noen tiår siden var det faktisk slik. Havnestyret var da «en stat i staten». Det bød ofte på problemer. Nå er det regionale og kommunale planer med hjemmel i plan- og bygningsloven som styrer arealbruken. På regionalt nivå er havneaktiviteten i det alt vesentlige lagt til Risavika. I Stavanger er allerede størstedelen av kaiarealene omdisponert, og gir plass til viktige sentrumsfunksjoner, som vårt nye konserthus, Oljemuseet og Geoparken. Ryfast frigjør om kort tid ytterligere store arealer.

Alle steiner må snus

Det er åpenbart at ny bruk av så sentralt beliggende tomter i høyeste grad er en bysak, ikke bare en sak for havnevesenet, slik Wedler tror. Han må simpelthen finne seg i at det diskuteres på «utsiden», selv om det for ham føles merkelig. «Du måkke kommer her og kommer her», synger vår kjære Øystein Sunde, festlig, men irrelevant når bystyret skal sammenfatte en plan for utvikling av et konkurransedyktig sentrum for storbyområdet. Da må alle steiner snus og sentrum øst, inkludert Bekhuskaien, er et helt sentralt element for å sikre videre utvikling og positiv vekst i Stavanger sentrum.