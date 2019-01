Regjeringen er opptatt av å sikre en god og verdig omsorg tilpasset individuelle behov. At AUF- politikeren prøver å tegne et bilde av en elite i Oslo for å beskylde regjeringen for kun å gi skattekutt til de rike, blir billig argumentasjon. Regjeringen, med Erna Solberg i spissen, gjennomfører en rekke vedtak som styrker velferdssamfunnet.

En av tingene er kvalitetsreformen «Leve hele livet». Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lengre. Den skal bidra til at de eldre er trygge på at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjeneste.

Mangler eksempler

Gjennomgående i hele innlegget forklarer AUF-politikeren om kutt etter kutt som er blitt gjort – uten å nevne et eneste eksempel. Innlegget bærer preg av at AUF prøver å stemple regjeringen som de som gir skattekutt til de rikeste. Hva er kuttene regjeringen har gjort for å nedprioritere de svakeste, som det legges stor vekt på i innlegget til AUF-representanten?

Vi er opptatt av én ting, og det er at vi skal ha muligheter for alle. Derfor sørger vi for at vi får bedre lærere, slik at færre dropper ut av videregående. Flere barn i lavinntektsfamilier får gratis barnehage enn noensinne før, og funksjonshemmede som før måtte oppleve kroppen sin som et fengsel, har nå rett på å få hjelp av en personlig assistent til å leve det livet de vil.

I innlegget blir også arbeidsplasser nevnt som viktig fremfor arbeidsledighet. Da er det godt å vite at regjeringen har en utrolig god arbeidspolitikk som sikrer nettopp dette. Hvis man leser den nye, politiske plattformen til flertallsregjeringen, kommer det tydelig frem at arbeidslivspolitikk er viktig for regjeringen og en stor prioritering. Målet vil alltid være lavest mulig arbeidsledighet og at alle som ønsker det, skal ha en jobb å gå til.

Hvis arbeidsplasser virkelig er viktig for AUF, lurer vi på en ting: Hvorfor er dere for å legge ned oljenæringen? Hvorfor er dere for å legge ned en næring som er viktig for arbeidsplasser og verdiskapning i regionen vår? Denne næringen ga 55 milliarder til investering i Rogaland og sikrer god velferdspolitikk innenfor flere sentrale deler.

Jobber videre

Vi kommer til å jobbe videre for å sikre at landet tas i riktig retning. Vi skal sørge for at landet er godt rustet når dine barn blir gamle. Vi skal fortsette å sørge for at de som er syke får den hjelpen de fortjener, og at landet vårt fortsetter å være et av verdens beste land å bo i. For sammen gjør regjeringen Norge tryggere for fremtiden og sørger for et bærekraftig velferdssamfunn.