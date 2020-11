Spillvarmen fra datasenteret er for kald til å være så veldig nyttig

DATASENTER: Det enorme strømbehovet og energitap på opptil 90 %, gir grunn til å stille spørsmål ved teknologien som datasenteret på Kalberg er basert på. Billig strøm fra Lyse stimulerer trolig ikke til å velge energieffektive løsninger

Uansett, det er kun mulig å se for seg at en liten brøkdel av spillvarmen kan komme til nytte. Det er mest realistisk å innse at verden er full av spillvarme. Slik vil det trolig også bli på Kalberg. Foto: Geir Sveen

Debattinnlegg

Kjell Traa Seniortanken

Torvald Sande Seniortanken

Hjalmar Inge Sunde Seniortanken

Ivar Sætre Seniortanken

Et datasenter sluker og dumper energi. Rundt 60 % av tilført energi går til drift av datautstyret, rundt 35 prosent går til kjøling av datarom mm. Totalt ender rundt 90 % av tilført energi opp som lavtemperatur spillvarme, på rundt 35 grader.

Energibildet for datasentre har ikke endret seg stort i løpet av de siste 5–6 år og står derfor i kontrast til den meget raske utviklingen som ellers skjer innenfor datateknologi. Forklaringen er nok at eierne av datasenter velger rimeligste løsninger, så lenge det er tilstrekkelig og billig nok strøm tilgjengelig.

Spillvarme – spill for galleriet

Det mangler ikke på forslag til hvordan datasentre kan bli mer energieffektive:

– Mer optimal drift av servere ved tilpassing av kapasitet vs. trafikk

– Bedre koordinert, dynamisk styring av kjølebehovet.

– Mer effektiv kjøling av datautstyret enn dagens kaldluft, for å nevne noe.

Studier viser at det totalt sett kan være realistisk å oppnå 40 % reduksjon i energibehovet. Men dette betyr ekstra kostnader, men så lenge det ikke stilles krav til energieffektivitet og billig strøm er tilgjengelig, vil det skje lite.

Et eller flere datasenter på Kalberg vil frigjøre enorme mengder med spillvarme, rundt 4 TWh, ved full utbygging. Dette er 20 ganger mer enn det Lyse kan levere som fjernvarme i dag.

Utnyttelse av spillvarme fra Kalberg er blitt et hovedargument for mange. Oppdrett av insekter og produksjon av biogass, skriver direktør for strategiske prosjekter i Lyse, Eirik Gundegjerde, i et innlegg i Aftenbladet. Andre trekker fram oppvarming av drivhus, oppdrett av fisk og skalldyr på land, algeproduksjon med mer.

Savner debatt

Problemet er at spillvarmen fra Kalberg holder lav temperatur og må oppgraderes. I tillegg må det bygges infrastruktur for varmetransport og alt dette betyr investeringer som eventuelle kunder må betale for.

Uansett, det er kun mulig å se for seg at en liten brøkdel av spillvarmen kan komme til nytte. Det er mest realistisk å innse at verden er full av spillvarme. Slik vil det trolig også bli på Kalberg.

Bortsett fra noen avisinnlegg, har det vært lite debatt om å bygge datasenter på Kalberg. Gundegjerde viser i sitt innlegg til Europakommisjonen og behovet for økt digitalisering, for å nå klimamål på bærekraftig måte. Det er stor grunn til å stille spørsmål ved hvor «bærekraftig» det planlagte datasenteret på Kalberg vil bli. Hva mener for eksempel Universitetet i Stavanger, som har bærekraftsmål øverst på sin agenda?

