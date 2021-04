Sauda er en vinner med de nye hurtigbåtrutene

DEBATT: Jeg ser i Aftenbladet 13. april at Sauda-ordfører Asbjørn Birkeland mener Sauda blir en «lidende» part i forbindelse med forslag til nye ruter. Dette er jo helt feil.

«Ingen bygdesamfunn i Ryfylke er mer verdt enn andre, og ingen er tjent med å «stjele» fra naboene for å få promilleforbedringer for seg selv», skriver Tomas Nesheim. Her MS «Fjordlys». Foto: Jan Inge Haga

Tomas Nesheim Finnøy

Sauda er en av vinnerne. De får beholde hurtigbåten som før. Alternativene var buss til Jelsa eller Hebnes med hurtigbåt resten av veien til Stavanger. Det ville vært et stort tap for Sauda.

Birkeland lager det til et stort problem at reisetiden øker noen få minutter fordi reduksjon av antall båter fører til at Saudabuen må belage seg på å se andre folk enn bare fastlands-ryfylkinger på båten, og mener de som bor lenger sør i Ryfylke heller må ta ferger til Judaberg.

Å nå starte en «krigføring» og sette de forskjellige bygdene opp mot hverandre, vil bare være et tap for de fleste i Ryfylke.

Vil bety store problemer

Han synes ikke å ha oppdaga at både øyboere og fastlandsboere i Ryfylkebassenget er store brukere av hurtigbåtene, både sør- og nordover i Ryfylke. Å droppe anløp av øyene sør for Jelsa, med unntak av Judaberg, vil bety store problemer med å holde kontakt mellom indre og midtre Ryfylke.

Birkelands forslag om at øyboerne heller kan ta ferge til og fra Judaberg synes å være svært lite gjennomtenkt for det totale rutetilbudet for Ryfylke. En skal være rimelig sneversynt og egoistisk for å mene det er helt ok at alle øyene sør for Jelsa skal få sin reisetid økt med 15 til 60 minutter, for at Saudabuen skal få gå av båten i Stavanger 10 minutter tidligere. Det er det vi snakker om.

Feil uttalelse

Birkeland sin uttalelse til Aftenbladet er direkte feil når han sier: «I dag tar båten rett over to timer, med nye ruter rundt 3 timer». Dagens reisetid fra Sauda til Stavanger øker med 72 promille, dvs. 10 minutter fra dagens 2 timer og 20 minutter til 2 timer og 30 minutter. Jeg tror ikke disse 10 minuttene i økt reisetid, for at resten av Ryfylke og skal ha et minimumstilbud, er avgjørende for et fortsatt levedyktig Sauda.

Hurtigbåtene i Ryfylke er limet som binder hele Ryfylke sammen. Å nå starte en «krigføring» og sette de forskjellige bygdene opp mot hverandre, vil bare være et tap for de fleste i Ryfylke.

Jeg har av og til sammenlignet Sauda med Odda når det gjelder å komme til regionens «hovedstad». Disse to «bygdebyene» har omtrent like mange innbyggere og ligger omtrent like langt fra sine hovedsteder, Stavanger og Bergen. Reisetiden for begge stedene er 2 timer og 45 minutter med privatbil. Sauda er imidlertid en stor vinner når det gjelder kollektivtrafikk. Reisetiden er her i dag omkring 2 timer og 30 minutter enten en reiser med hurtigbåt hele veien, eller reiser med buss via Arsvågen-Mortavika. Fra Odda til Bergen, som er omtrent samme strekning, er reisetiden 3 timer med buss og hurtigbåt, men 4 timer med buss hele veien.

Framsnakk Sauda

Jeg mener Birkeland heller bør fremsnakke Sauda med alle de kvalitetene Sauda har, og få frem kvalitetene ved å bo og arbeide i hele Ryfylke, i stedet for å problematisere 10 minutter økt reisetid til et spørsmål om liv eller død for Sauda. Konsekvensene av hva disse minuttene vil bety for Sauda, er opptil en time, dvs. en fordobling av reisetiden, for enkelte av øyene i Ryfylkebassenget.

Ingen bygdesamfunn i Ryfylke er mer verdt enn andre, og ingen er tjent med å «stjele» fra naboene for å få promilleforbedringer for seg selv. I en slik sammenheng kan det være en tanke at Sauda i det lange løp kanskje er mer avhengig av øyene i Ryfylkebassenget, enn disse er av Sauda.