Kommunen må samarbeide med reiselivet i gjenåpningsfasen

DEBATT: Vi ønsker en rask og trygg gjenåpning, og vi som bransje ønsker å være en samarbeidspartner i denne oppgaven.

«Selv om samfunnet gjenåpnes, vil reiselivsnæringen merke etterdønningene av koronakrisen i lang, lang tid», skriver Kristin Krohn Devold og Hanne N. Beretnzen. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Kristin Krohn Devold Adm. direktør, NHO Reiseliv

Hanne N. Berentzen Nestleder i NHO Reiselivs regionstyret Vest

NHO Reiselivs mantra de siste årene har vært at «reiselivet er kommunens beste venn». De ordførerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassen. Reiselivet i Stavanger har levert på det løftet. Nå må kommunen stille opp for byens hoteller og serveringssteder og samarbeide om en trygg gjenåpning.

Stavanger har bygget seg opp til å bli et populært reisemål for turister. Ifølge analysebyrået Menon Economics sysselsetter reiselivet i Stavanger 5700 ansatte. De bidrar med over 166 millioner i skatteinntekter (2019) til Stavanger kommune. Til sammenligning er det mer enn sjømatindustrien (15 millioner) og prosessindustrien (26 millioner). Videre beregner Menon at tilreisende legger igjen i overkant av 2,3 milliarder kroner i forbruk innen overnatting, servering og opplevelser i Stavanger. Nå er næringen rammet av en hundreårskrise som har sendt tusenvis at reiselivsansatte ut i ledighet. Nå trenger vi kommunens tillitt til å gjenåpne.

Å få servere alkohol til maten er et viktig premiss for gjenåpning, og det gjør at det er lønnsomt å holde åpent, og vi kan ta tilbake våre permitterte ansatte.

Trygg gjenåpning

Vi ønsker en rask og trygg gjenåpning, og vi som bransje ønsker å være en samarbeidspartner i denne oppgaven. Åpning for alkoholservering forbundet med spiseplikt hos en ansvarlig restauratør bør ses på som et smitteverntiltak der man med god avstand og gode smitteverntiltak kan ta seg en øl eller et glass vin til måltidet på en forsvarlig måte. Det bør være tryggere å møtes hos en ansvarlig restauratør enn i private hjem.

Derfor er vi svært lettet over at Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg gikk over til de nasjonale tiltakene fra og med 7. mai. Å få servere alkohol til maten er et viktig premiss for gjenåpning, og det gjør at det er lønnsomt å holde åpent, og vi kan ta tilbake våre permitterte ansatte. Andre viktige tiltak som kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for aktivitet, er å tilby gratis skjenkebevilling, eller gratis leie av uteplass. Å åpne nye områder for uteservering vil også hjelpe. Å legge til rette for mindre kulturarrangementer som trekker folk til området, og å begynne å bestille konferanser og møter for høsten, vil dessuten hjelpe. I det aller minste bør alle kommuner nå ha en tett dialog med lokale reiselivsaktører fremover, for å best forstå hvilke tiltak som vil hjelpe med å øke aktiviteten.

Frykter konkurs

Selv om samfunnet gjenåpnes, vil reiselivsnæringen merke etterdønningene av koronakrisen i lang, lang tid. NHO Reiselivs medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 reiselivsbedrifter i Rogaland frykter konkurs som følge av korona, og så mange som 57 prosent mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Det er godt over landsgjennomsnittet som ligger på 45 prosent.

Utenlandske besøkende står for én fjerdedel av de kommersielle gjestedøgnene i Stavanger. Yrkesreisende står for hele 60 prosent. Det betyr at frem til de utenlandske gjestene får lov til å komme hit og det blir lov med større arrangementer, vil det lokale og nasjonale markedet være en livslinje for mange reiselivsbedrifter. Trolig vil de fleste konferansehotellene, aktører som retter seg mot utenlandsmarkedet samt uteliv være hemmet av koronaregler i minst et halvt år til. Disse må hjelpes med forlengede støttetiltak av Stortinget i vår.

Det haster å få opp aktiviteten for å unngå at hoteller og restauranter, som gjør Stavanger til en attraktiv og pulserende by, skal gå dukken. Vi oppfordrer derfor lokale politikere til å fremsnakke det lokale serverings-, overnattings- og aktivitetstilbudet. Symboleffekten av at myndighetene selv tar i bruk det lokale reiselivet er stor.

Kommunens beste venn

Kommunen vil tjene på å stille opp litt ekstra for hoteller og restauranter i gjenåpningsfasen. For på sikt skal reiselivet igjen bli en vekstnæring for Norge. Stavanger har mange fortrinn som gjør at byen stiller sterkt den dagen vi igjen kan konkurrere om internasjonale gjester. Reiselivet i byen har vært og kommer til å være kommunens beste venn, også etter pandemien.