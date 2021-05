Aftenbladet glemte frigjøringsdagen

«Friheten kostet dyrt. Er vi blitt så blaserte at vi ikke lenger synes det er av betydning å vise respekt og takknemlighet for kampen som ble kjempet?» spør Borghild Karin Børresen. Foto: NTB

Debattinnlegg

Borghild Karin Børresen Stavanger

DEBATT: Frihet er ingen selvfølge. Frigjøringsdagen 8. mai er en viktig dag å markere. Dagen skal minne oss på at vi fikk vår frihet i 1945. Mange ga sitt liv i kampen og mange ble ødelagt fysisk og psykisk etter grusomme opplevelser gjennom fem lange år.

Friheten kostet dyrt. Er vi blitt så blaserte at vi ikke lenger synes det er av betydning å vise respekt og takknemlighet for kampen som ble kjempet? Er det derfor Stavanger Aftenblad ikke vier dagen oppmerksomhet?

Vi lever i en tid hvor vår egen frihet er rokket ved. Våre liv er begrenset på grunn av pandemien vi har levd med i vel ett år. Det selvfølgelige livet vi var vant til å leve, har endret seg. Vi opplever begrensninger som, for mange, er tunge å leve med. Å bli frarøvet vår frihet er en stor inngripen i våre liv. Mange menneskers psykiske helse blir dårligere, angst og frykt for hva som vil komme til å skje, påvirker oss.

En frihetsberøvelse ingen av oss, trolig, hadde sett for oss. Jeg tror de fleste har gjort seg noen refleksjoner over hva pandemien gjør med oss, unge som eldre. For mange betraktes pandemien som vår tids krig.

Kanskje frihetsbegrepet har fått en større betydning og bevissthet? Å trekke noen paralleller mellom dagens pandemi og frigjøringsdagen, kunne derfor vært en gylden mulighet for Aftenbladet å gripe fatt i, men de lot den dessverre ligge.

Stavanger Aftenblad - dere har et samfunnsansvar. Det kan synes som om dere, i denne saken, både er historieløse og respektløse. Det er trist og skremmende.