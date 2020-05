Klimakampen kan ikke hvile nå

DEBATT: 18. og 25. april hadde Aftenbladet en annonse fra Klimarealistene hvor de påstår at vi ikke trenger frykte konsekvensene av den økende konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren. Det er skuffende at Aftenbladet vil tjene penger på å trykke dette.

Foto: Screenshot av annonsen i Aftenbladet 18. og 25. april

Matthieu Bulteau Greenpeace Stavanger

Klimarealistene velger sine ord med omhu for å forvirre leseren. De blander vær og klima, forurensning og drivhuseffekt, og de misbruker statistikk: Ja, det stemmer at færre dør av ekstremvær i dag enn for 100 år siden, men dette skyldes utviklingen innen teknologi og varsling, ikke at det har blitt mindre ekstremvær.

Klimarealistene advarer i stedet mot grønn omstilling, og de målene vi har forpliktet oss til ved å skrive under Paris-avtalen.

Klimaendringene er dessverre reelle. Det blir stadig mer tydelig at det haster å fase ut bruken av fossil energi, men det at klimarealistene har penger nok til å rykke inn slike annonser i landets aviser, minner oss på at det er pengesterke interesser bak. Interesser som tjener grovt på at utslippene kan fortsette.

Fortjener omstilling

Her i Rogaland er det mange familier som har inntekt og identitet knyttet til olje. Men de fleste lar seg heldigvis ikke lure av slike annonser, de forstår at klimaendringer er reelle, og at de er knyttet til bruken av fossile brensler. Disse familiene fortjener omstilling og tryggere arbeidsplasser, og barna fortjener et levelig klima framover.

Offshore havvind

I Greenpeace mener vi at koronakrisen må sees på som en sjanse til å tenke langsiktig og bidra til endringer som gir en grønn og mer rettferdig framtid for alle. Istedenfor å gi enda mer subsidier til oljeleting mener vi at krisepakkene må brukes til å bygge opp nye, grønne næringer, for eksempel innen offshore havvind.

Klimakampen kan ikke hvile nå.