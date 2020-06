Store muligheter for hydrogen

DEBATT: Skal vi løse klimautfordringene må vi jobbe bredt. Hydrogen gir store muligheter for å redusere CO₂ utslipp i fremtiden.

10. juni presenterte Tyskland sin nasjonale hydrogenstrategi, med flere regjeringsmedlemmer til stede, blant dem utviklingsminister Gerd Müller. Foto: John Macdougall, Pool/Reuters/NTB scanpix

Tina Bru Olje- og energiminister (H)

Teknologien har kommet mange hakk lengre i løpet av de siste årene – og nå diskuteres den bredt i EU som en mulig løsning, sammen med elektrifisering av samfunnet. Derfor la regjeringen nylig frem en egen hydrogenstrategi.

Det overordnede målet for strategien vi nå har lagt fram er at utvikling og bruk av hydrogenbaserte løsninger skal bidra til grønn verdiskaping og til utslippsreduksjoner i Norge.

Sum av virkemidler

Regjeringens klimapolitikk omfatter mange sektorer og ulike virkemidler. Derfor må hydrogenstrategien sees i sammenheng med andre relevante strategier og stortingsmeldinger som regjeringen har lagt fram eller arbeider med. Noen eksempler er klimaplan for 2021-2030, handlingsplanene for grønn skipsfart og for infrastruktur for alternative drivstoff, planen for fossilfri kollektivtransport innen 2025 og handlingsplan for fossilfri anleggsvirksomhet innen transportsektoren. For å nevne noen.

Hydrogen er særlig aktuelt for bruksområder hvor det i dag finnes få eller ingen andre nullutslippsalternativer. I Norge peker deler av transportsektoren, skipsfart og industrien seg ut som de mest aktuelle sektorene.

Den grønne omstillingspakken som ble lagt frem for noen uker siden, styrker satsingen på hydrogen i Norge betydelig. Regjeringen ønsker å bidra til teknologiutvikling som er nødvendig for at hydrogen kan bli et konkurransedyktig lavutslippsalternativ. Da må kostnadene for å produsere hydrogen ned. Regjeringen har derfor bevilget 120 mill. kroner årlig til ENERGIX-programmet under Forskningsrådet. Dette er en ordning som treffer hydrogenrelaterte teknologier.

Et annet viktig mål er å øke antallet pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge. Det gjør vi gjennom PILOT-E, Enova og Innovasjon Norge. Enova fikk 2 milliarder ekstra, og hydrogen er nevnt som et av satsingsområdene særskilt. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv.

Målet med PILOT-E er å bidra til raskere utvikling og bruk av nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. Blant annet gjennom å teste ting ut, og ha prosjekter som kan demonstrere at ny hydrogenteknologi fungerer.

Transportsektoren

Transportsektoren byr på mange muligheter for hydrogen. Vi skal derfor kartlegge alle ferjesamband, hurtigbåtsamband og annen maritim rutetrafikk for å synliggjøre hvilke nullutslippsteknologier som kan egne seg, spesielt hydrogen og elektrisk. Regjeringen har også bevilget ekstra penger til fylkeskommunenes arbeid med å fremme lav- og nullutslipps hurtigbåter. I Rogaland vil den første hydrogen- og elferjen settes i drift i 2021. Og den bygges faktisk i Rogaland også, et godt eksempel på nye arbeidsplasser med ny teknologi.

Regjeringens hydrogenstrategi er koblet med nye friske penger som kom gjennom den grønne omstillingspakken på 3,5 milliarder kroner. Det betyr at vi kan få mange flere demonstrasjonsprosjekter på plass. Vi kan oppnå nye teknologiske fremskritt gjennom økt satsing på forskning – og det baner vei for en stadig større skala og industrialisering av hydrogenproduksjon. Som er det vi trenger for å lykkes med hydrogen som et viktig drivstoff i fremtiden.