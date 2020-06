Svart gitter som i et fengsel

DEBATT: Stavanger er for vakker til at vi skal måtte se byen gjennom sprinkler.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vågen i Stavanger ved Konserthuset. Som et fengsel. Foto: Leif Magne Helgesen

Debattinnlegg

Leif Magne Helgesen Prest og forfatter

Stavanger er en vakker by ved fjorden. Havnen er med på å løfte byen og gi den et særpreg. I hele byens historie har havnen vært sentral og gitt arbeid og liv til byens innbyggere og de som har kommet på besøk.

Mens Bergen er en liten storby, er Stavanger en stor småby. Fremdeles får jeg følelsen av intimitet og nærhet når jeg rusler i Kirkegata og langs kaien. Vi bor i en vakker, storliten by.

Uverdig!

Problemet med Stavanger er at det som virkelig gjør byen til et flott sted å besøke, er stengt for andre enn de som kommer i store skip og legger til kai. Når jeg rusler til byen fra Kalhammaren, hvor jeg bor, blir deler av kaien ulovlig både å se og oppholde seg på. Deler av kaien i Stavanger er bedre sikret enn et høyrisikofengsel. Høye gittergjerder er det som møter den som rusler innover ved byens konserthus. I stedet for å se på sjøhus og liv på andre siden av Vågen, ser jeg rett inn i et svart høyt gittergjerde. Der hvor folk spaserer på det som stolt er en del av «den blå promenade», er det assosiasjon til et fengsel som setter seg i meg. Velkommen til Åna fengsel, avdeling Stavanger havn!

Dette er uverdig, og det gjør at Vågen blir det motsatte av pen.

Jeg forstår at det er viktig med sikkerhet for skip som ligger til kai, men selv når havnen er full av skip, burde det gjøres på en mer hendig og estetisk måte. Det burde ikke være nødvendig å lage et fengsel hvor det handler om å holde oss borte fra det som bør være allemannseie. Det er en selvmotsigelse når det anlegges stier langs fjorder og vann i nærområdene og vi samtidig stenges ute fra kontakten med selve nerven i byen.

Denne sommeren mangler turistskipene, men likevel er deler av kaien stengt av. Det oppleves ekstra merkelig. Jeg syntes ikke den gamle Englandsterminalen er pen, men den blir direkte heslig når jeg går i en sikkerhetskorridor mellom bygningen og et høyt, svart gjerde. Da mangler det bare et vakttårn hvor vakter kan holde oss under oppsikt, – men det finnes også, plassert rett ved den gamle terminalen.

Finn løsninger!

Til vår ordfører og dere som driver Stavanger havn: Hvorfor åpner dere ikke opp og gir folk tilgang til det som er noe av Stavangers preg? Når båter ligger inne, burde det være nok med en liten korridor bort til skipets leider, slik at dere ikke tar fra oss noe av det viktigste vi har. Det burde være mulig å finne løsninger som tar bort følelsen av å bevege seg på lukket anstalt.

Stavangers blå promenade er en god idé, men den fungerer dårlig når assosiasjonen går til et fengsel. Byen er for vakker til at vi skal måtte se den gjennom sprinkler.