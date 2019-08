FNs naturpanel la nylig frem sin rapport om naturens tilstand og konsekvensene for vårt livsgrunnlag. Den anslår at en million av verdens dyre- og plantearter er truet av utryddelse, og blant dem er mange av våre insekter og bier.

Avgjørende for matforsyning

Insektene er viktige for at naturens økosystem skal være i balanse. Flere av våre aller viktigste jordbruksplanter og matressurser er helt avhengige av pollinering/befruktning fra biene, som dermed er avgjørende for en stor del av vår matforsyning og livet på jorda.

Kanskje er ikke lykken i livet en alltid nystrøken plen, og robotgressklipperen trenger gjerne ikke å gå over hele gressflata?

Mange land har begynt å innse alvoret og i sommer har vi begge erfart flere gode eksempler; fra vakre blomsterenger i Londons Hyde Park, til insekthotell i forgården til Estlands president og i Serbia. Norge må også gjøre vår del av innsatsen, og regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi – med tiltak for økt kunnskap, gode leveområder og formidling.

Stavanger er også på saken og setter hvert år av midler til å styrke naturmangfoldet, med varierte grøntområder og naturvennlig drift. I Nye Stavanger får vi større grøntarealer, mer skog og nye verneområder. Det forplikter oss til å gjøre byen vår enda mer i balanse med naturen.

Politikerne kan gjøre mye, men vi kommer ikke i mål uten å ha med oss folk flest – og alle kan gjøre litt. Tenk på miljøet neste gang du vurderer å smekke til humlen som har havnet i stuevinduet. Send den heller videre for å fortsette sitt viktige oppdrag. Om flere av oss planter blomsterenger i egne hager, kan også det gjøre en forskjell. Kanskje er ikke lykken i livet en alltid nystrøken plen, og robotgressklipperen trenger gjerne ikke å gå over hele gressflata? Kanskje kan en herlig blomstereng være enda kjekkere, for både barna, biene og insektene?

Vi vil også sende en utfordring til de store bedriftene og offentlige aktørene i regionen. Tenk igjennom; hva kan dere som virksomhet gjøre for å bidra til insektenes overlevelse og naturens bærekraft?

Utfordrer UiS

Vi vil spesifikt utfordre Universitetet i Stavanger og den nyansatte og bærekraftsengasjerte rektoren Klaus Mohn. UiS skriver i sin «Strategi for UiS 2017-2020»: «Vi skal gi grobunn for livskvalitet, gode levevilkår og bærekraftig utvikling.» Hva kan og vil dere gjøre for å bidra?

La oss sammen – som innbyggere og virksomheter – gjøre en forskjell for livskvalitet, bærekraft og gode levevilkår for både folk, dyr, insekter og bier.