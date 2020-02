Vi jobber for medisinstudium til Stavanger

DEBATT: Medisinutdanning til Stavanger er viktig for Norge. Senterpartiet arbeider for at det skal bli en realitet.

«Stavanger får et stort, nytt sykehus som har de beste forutsetninger for å kunne ta imot medisinerstudenter», skriver Dagny Sunnanå Hausken, Arne Bergsvåg og Jarle Bø. Foto: Illustrasjonsbilde

Dagny Sunnanå Hausken Varaordfører i Stavanger

Arne Bergsvåg Fylkesvaraordfører, Sp

Jarle Bø Ordfører i Randaberg, Sp

Kampen om et nytt medisinstudium til Stavanger går nå. Et nytt medisinstudium i Stavanger vil tilføre noe nytt i forhold til de allerede etablerte medisinstudiene i Norge. Det som gjerne mange ikke vet er at UiS allerede har hatt medisinstudenter i mange år på SUS. Dette fungerer bra, og vi får mange gode tilbakemeldinger.

Forskergrupper er i arbeid, og det publiseres mange nyttige forskningsartikler årlig. Fagmiljøet er mer enn godt nok til å starte en fullverdig medisinutdanning med gradsrett på UiS. Til slutt handler nok denne saken om penger og kampen mellom de etablerte universitetene og det nye universitet i Stavanger.

Behov for fastleger

Kommunehelsetjenesten har et skrikende behov for flere fastleger, og studieopplegget som universitetet nå har utviklet i sammen med SUS, vil ha et stort fokus på kommunehelsetjenesten. UiS-modellen svarer på det store behovet Norge har for leger som ønsker å arbeide innenfor kommunehelsetjenesten og fastlegeordningen. Legene i kommunehelsetjenesten vil ha en nøkkelrolle i å løse framtidas helsetjenester. Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten kan også bli mye bedre.

Bare 10 prosent av forskningsmidlene blir i dag rettet mot kommunene sine utfordringer. Her har vi et stort forbedringspotensial. Dette arbeidet har UiS allerede startet på.

48 prosent av alle leger i Norge utdannes i utlandet. Målet er at 85 prosent av legestudentene skal utdannes i Norge. Dette burde ikke være umulig å oppnå, siden vi har både kompetanse og mulighet til å utdanne betydelig flere av de legene vi trenger her i landet.

I første omgang blir det lagt opp til at utenlandsstudenter kan ta de tre siste årene av sin utdannelse i Norge. Studentene vil på denne måten få siste del av utdanningen langt mer tilpasset norske forhold og forskriftskrav.

Stavanger får et stort, nytt sykehus som har de beste forutsetninger for å kunne ta imot medisinerstudenter. Vi har også gode muligheter til å samarbeide både med Haugesund og Bergen om denne utdanningen.

Har kompetansen

Kommunene i Rogaland har kompetanse på velferdsteknologi mye takket være synergieffekter med oljenæringen og fagmiljøet på Lærdal. Senterpartiet vil gjøre det vi kan for å hjelpe UiS videre i prosessen med å få lagt et medisinstudium til Stavanger. Det vil være viktig for regionen og for Norge.

