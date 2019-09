Jeg synes det er saklig grunn til å minne om at vi i seks år har gjennomført byggingen av landets mest omfattende og kompliserte vegprosjekt. Over seks millioner arbeidstimer er lagt ned av dyktige entreprenører og medarbeidere i Statens vegvesen.

Usikkerhet

Vi har bygget betydelig raskere enn tilsvarende utbyggingsprosjekter. Vi har hele tiden tydelig kommunisert at målet, til tross for en meget krevende framdriftsplan, var å ferdigstille prosjektet innen utgangen av 2019, men at det ville være usikkerhet knyttet til dette, og at vi utpå høsten i år ville være i stand til å si noe mer konkret om åpningsdato.

Nå er vi der, og vi har kommunisert at vi åpner Ryfylketunnelen i løpet av året og Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen på nyåret en drøy måned etterpå. Det mener vi er bra, og med respekt å dømme så tror vi ikke det er mulig å treffe så mye bedre på tid – ref. andre omfattende utbyggingsprosjekter.

God oppfølging

Så ser vi at det ikke er noen ideell løsning at Hundvågtunnelen åpner en måned etter Ryfylketunnelen. Men det mener vi skal være til å leve med, selv om vi har stor respekt for de som blir mest berørt. Vi vil jo imidlertid minne om at vi under bygging av Eiganestunnelen måtte stenge Byhaugtunnelen i et betydelig lengre tidsrom enn det her er snakk om og kjøre betydelig større trafikkmengder gjennom lokalvegnettet. Og det gikk bra med god oppfølging slik det her og er tenkt.

Vi gleder oss til å overlevere regionen et forbedret transportsystem.