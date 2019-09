Sandnes kunne vært med å gjøre en forskjell. 26. september var FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. Denne dagen kunne vi stått sammen med alle byene i Norge og resten av verden som har sluttet seg til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) sitt opprop mot atomvåpen, og landene som har signert avtalen for avskaffelse av atomvåpen.

I Norge har blant annet Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo sluttet seg til ICAN-kampanjen. Internasjonalt har blant andre Washington DC, Los Angeles, Sydney, Berlin, Manchester, Hiroshima og Nagasaki sluttet seg til oppropet.

Byer er hovedmål for bruk av atomvåpen, og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militærstrategi og sikkerhetspolitikk. Washington DC vektla dette da de i begynnelsen av mars ble den første hovedstaden i verden som ble del av ICAN Cities Appeal. Vi mener dette alvorlige budskapet fra hovedstaden i verdens største atommakt som enstemmig vedtar å støtte atomvåpenforbudet, bør gjøre det lett for Sandnes og andre norske byer å gjøre det samme.

Forbrytelse mot menneskeheten

Atomvåpen er et masseødeleggelsesvåpen som får store konsekvenser for mennesker, dyr og miljø ved bruk. Våpnene skiller ikke på sivile eller militære, og er ved bruk en forbrytelse mot menneskeheten. Derfor er det synd at regjeringen har valgt å ikke signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen. I 2018 har 122 av FNs medlemsland sluttet seg til traktaten om forbud mot atomvåpen.

Det er trist at flertallet i bystyret i Sandnes ikke ville at kommunen skulle slutte seg til ICAN sitt opprop mot atomvåpen. Til nå har 16 kommuner/byer sluttet seg til oppropet bare i Norge. Fra Hammerfest og Bodø i nord til Bamle og Larvik i sør, og Ålesund og Kristiansund i vest for å nevne noen flere. Når mange nok har signert kan vi sammen få regjeringen til å signere FNs traktat om forbud mot atomvåpen.

Bør signere

SV mener at Sandnes bør signere ICANs cities appeal, for forbud mot besittelse og bruk av atomvåpen. Vi har tatt dette opp en gang, men fikk ikke støtte fra noen av de andre partiene i bystyret. Vi gir oss ikke, og kommer til å følge opp saken, fordi den er så viktig. Det er når vi står sammen vi kan klare å stoppe atomvåpenkarusellen.