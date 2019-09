DEBATT: God politikk for meg er ikke politikeren som legger ned blomster på en riksvei etter at et ektepar mistet livet like etter at et varslet steinras fant sted. God politikk er politikeren som sørget for å sikre stedet slik at raset aldri skjedde.

God politikk for meg er ikke politikeren som har med seg After Eight til sykehjemmet med avisa og tv-stasjonen på slep for å hilse på brukerne og ansatte midt under valgkampen. God politikk er politikeren som stikker innom i døra på samme hjemmet resten av året for å se og kjenne på forholdene. Med After Eight. Uten avisa og kameraet på slep.

God politikk for meg er ikke politikeren som bruker hele valgkampen på å snakke ned og skyte verbalt fjas og dritt om sine politiske motstandere. God politikk er politikeren som lytter til de andre, respekterer meningen og heller argumenterer saklig i mot og bruker sin stemme på sak, og ikke person.

God politikk for meg er ikke politikeren som i fullt alvor tror at kun sitt eget parti har de beste svarene på absolutt alle utfordringer. God politikk er politikeren som tør å si i debatten til motstanderen at: «det har du helt rett i» - «det var godt sagt!» - «enig!» - «det du sa nå har vi faktisk alle noe å lære av ...», og heller gå sammen mot gode løsninger.

God politikk for meg er ikke å sitte i sofaen og la være å bruke stemmeretten. God politikk for meg er å bruke stemmeretten – enten på det partiet du har funnet, eller rett og slett stemme blankt om du er i tvil om alt.

Først da er det mer på sin plass å sitte i sofaen i etterkant med ostepop og Cola og hisse seg opp over alt det du føler er urettferdig i samfunnet. Du var i hvert fall med på å prøve å gjøre noe med det! Bruk stemmeretten! Godt valg, alle.