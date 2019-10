Aftenbladet presterer på lederplass å erklære Kåkånomics for «Stavanger viktigste festival».

Aftenbladet er både sponsor og dekker festivalen tungt. Fullt dagsprogram med fulle detaljer var trykket på redaksjonell plass. Dette er ikke hverdagskost, men siden dette er «Stavanger viktigste festival», så var det helt sikkert på sin plass.

Tapt gangsyn

La meg bare først starte med å slutte meg til at programmet til Kåkånomics er utrolig spennende. For en som har unormal sterk interesse for både økonomi og politikk, er dette uten tvil både julekvelder og 17. mai.

Det betyr derimot ikke, og jeg må understreke ikke, at Kåkånomics derav blir «Stavanger viktigste festival». Da har Aftenbladet rett og slett mistet gangsynet. Aftenbladet har åpenbart funnet ut hva som skal erstatte oljen: økonomifestivaler.

Aftenbladet klarer i samme leder, i sin overforelske for Kåkånomics, å tilskrive suksessen bak oljeformuen til økonomene bak begrepet «Dutch disease» (hollandsk syke). Derfor må det være på sin plass å nevne det enkle som Aftenbladet glemmer. Muligens må det ha vært noen oljefolk som fikk oljen opp før pengene kom på kontoen.

Heller ONS, OTD og SEC

Det viktigste i Stavanger er alt som skjer før oljen blir omgjort til penger på en bankkonto. Det viktigste for Stavanger og Norge er oljen. Ikke økonomifesitvaler om hva en skal gjøre med pengene fra oljen. Derfor vil det aldri være en økonomifestival som er «viktigst i Stavanger».

For Stavanger er alt som bygger opp under vår posisjon som olje- og energihovedstad, det «viktigste». Det betyr enkelt og greit at Offshore Northern Seas (ONS) er det største og viktigste innen olje og energi. Det betyr Offshore Technology Days (OTD), som på sin måte står i en særstilling med sitt årlige arrangement, som Stavanger gjester annethvert år. Det betyr nykommeren Stavanger Energy Conference (SEC) på Rosenberg, som på sin måte bidrar til å befeste vår posisjon sterke posisjon innen oljen.

Dersom noen i Aftenbladet tror at ONS, OTD eller SEC «bare» er oljekonferanser, ja, er det i så fall bare trist. Det viktigste i Stavanger er oljen.