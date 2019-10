Bollestad sitt svik mot peldyrbøndene

Så lenge det blir brukt bokførte verdier blir dette feil, og stort tap for samtlige bønder. Lurer på om Bollestad forstår begrepet bokført verdi, all den tid hun må spørre Geir Pollestad Sp om hva full erstatning er.

Personlige tragedier

Bollestad gjør et nummer av hvor vanskelig dette er for henne. Hun virker veldig iherdig i å få dette gjennomført på bokført verdi, samme hva høringsinnspill måtte fortelle henne. Høringsinnspillene er fulle av personlige tragedier som må tas hensyn til. Mange er sykmeldt grunnet psykiske problemer uten at det synes å gjøre det minste inntrykk på Bollestad. Mange kommuner har opprettet kriseberedskap i kjølvannet av regjeringens behandling av 200 familier. Dette er trolig enestående i nyere tid.

Oppbygde verdier gjennom et langt liv blir satt til null, og alle som har spart gjennom tilbakeføring av kapital til driften, mister alt. Det skrytes av en pensjonsordning som nærmest er ubrukelig. Hvis en bonde er innenfor regelverket for den tilmålte pensjon, blir vedkommende trukket for all annen inntekt. Man blir med andre ord utelukket fra arbeidslivet, i motsetning til andre pensjonister som kan ha ubegrenset inntekt uten trekk. Og det oppfordres til at folk står lenger i jobb.

Det blir og trukket 7 prosent av bokført verdi pr. år fra 31.12 2017. Når vi kommer til 31.12 2019, er det trukket 7+7 prosent uten at man har hatt mulighet til å avvikle driften på grunn av manglende regelverk. Så det at Bollestad vil gi 3,5 millioner pr. bruk er ren propaganda, og uansett alt for dårlig. Riving blir og fremstilt som en del av erstatningen. Skulle vel bare mangle at ikke staten bekostet riving etter vedtak om forbud.

Høringen som ble avsluttet 1.10. viser et overveldende flertall for en helt annen erstatning enn det som planlegges. Fylkesmannen, fylkeskommuner, kommuner er uten unntak klare på at dette blir helt feil. Lokallag fra Høyre, KrF og Frp sier det samme. Det virker som politikere som får stor makt, mister bakkekontakten fullstendig.

Bokført verdi må bort

Skal høringer ha noen verdi og troverdighet må det vise skikkelig igjen i erstatningen, og bokført verdi må bort. Det er vanskelig å forstå at i tillegg til å få ødelagt vårt levebrød, også skal ødelegges fullstendig økonomisk. Hvis det gjennomføres som nå, er det katastrofalt. Det er å håpe at en del av regjeringens representanter kjenner på samvittigheten og tar til vettet.

Stor takk til Geir Pollestad og Sp som står opp mot urettferdighet, og måtte fornuften seire.