Lørdagens Aftenblad (4. mai) informerer om at parkeringsselskapet Sesam begjærer oppbud. Selskapet drifter parkeringstilbudet på Flesland, Sola og Værnes. Bybanens forlengelse fram til Flesland har redusert parkeringsbehovet såpass at selskapet må legge inn årene. Dermed har vi fått et glitrende bevis for at attraktiv kollektivtransport har miljøeffekt. I konkurranse med god kollektivtransport, hjalp det ikke at Sesam kunne tilby et optimalt, kundevennlig parkeringssystem.

Stadig flere velger Bybanen

For atskillige år siden besøkte leder for Bybane Bergen oss i Stavanger, og fortalte om prosjektet som da var på tegnebrettet. Bane helt fram til Flesland betraktet han den gang som lite aktuell fordi transport med buss, taxi eller egen bil var raskere. Bane ble likevel anlagt. Nå viser det seg at regularitet og comfort vurderes så høyt at stadig flere velger Bybanen. Vi kan altså fastslå at det er Bybanen, ikke et attraktivt parkeringstilbud, som er Bergens sesam sesam! Vi kan så langt, bare misunne dem.

Hos oss gir visst parkeringsavgifter tilknyttet Sola Flyplass større inntekt enn selve flytrafikken. Avinor er i hvertfall påfallene passiv i spørsmål om bedret kollektivtilbud, mens parkeringsarealene stadig utvides – ufyselig!

Ikke rart de unge skulker

Parallelt med dette vedtok vårt bystyre i fjor å redusere klimagassutslippene, fra administrasjonens forslag om 50 prosent, til hele 80 prosent innen 2030 – det er om knapt 11 år! Og i Byvekstavtalen har alle kommunene på Nord-Jæren forpliktet seg til null vekst i bruk av privatbil. Men står dette til troende? Ikke rart at barn og unge skulker skolen for å demonstrere mot oss voksne, som bedriver taskenspill med deres framtid som innsats.