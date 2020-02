Chromebook – en digital oppklaring

DEBATT: Aftenbladet slår på stortromma på lederplass når de ber byens nye flertall «slutte med politisk overstyring av skolen». Vi beskyldes for å overstyre foreldre, lærere og den enkelte skole, og vår argumentasjon karakteriseres endog som «autoritær».

«Det skal ikke være noe mindre tilgang på Chromebooks i skolen framover enn det har vært de siste to årene. Fra 5. klasse av får alle barn fortsatt med seg en maskin hjem, slik de har gjort tidligere», skriver Dag Mossige, Mímir Kristjánsson og Eirik Faret Sakariassen. Foto: Colourbox

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Arbeiderparti

Mímir Kristjánsson Gruppeleder, Rødt Stavanger

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder i Stavanger SV og leder av utvalg for oppvekst og utdanning

Bakgrunnen er flertallspartienes vedtak om å vente til 5. klasse før kommunen sender med alle elever hver sin Chromebook hjem. Vi stusser ved denne ensidigheten på avisens lederplass.

På sin plass med oppklaring

Det kan derfor være på sin plass med noen oppklaringer før denne debatten løper helt galt av sted. De siste to årene har de fleste elever i stavangerskolen fått med seg hver sin Chromebook hjem allerede fra første klasse. Barn nede i 5-årsalder blir, via deres foresatte, hold økonomisk ansvarlig om den blir ødelagt med vilje eller uansvarlighet. Dette vedtaket ble ikke gjort av verken foreldre, lærere eller på den enkelte skole, men av byens politikere. Alle skoler måtte være med på ordningen, enten de ville eller ikke. Så vidt vi husker skrev Aftenbladet den gang ingen protester mot politisk overstyring.

To år seinere har vi et nytt flertall. Nye vedtak blir gjort. La oss sitere ett i sin helhet: Det gjøres en gjennomgang av positive og negative effekter ved utdeling av Chromebook til alle elever i grunnskolen, hvor det særlig vurderes effekten av at elever i småtrinnet (1.-4. klasse) disponerer egen Chromebook. Vi ønsker ikke at barn i 5-8-årsalder skal, via foresatte, være ansvarlig for egen Chromebook. Sak knyttet til endring av Chromebook-praksis legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning våren 2020, og hvor lærere og skoleledelse involveres tett.

Vår oppgave er å sørge for at skolene har god nok tilgang på digitale hjelpemidler til at disse kan brukes der lærerne mener de trengs i undervisningen.

Polariserer

Vedtaket inngår videre i en større debatt om mengden total skjermbruk for de aller minste barna, der mange foreldre og lærere er bekymret over konsekvensene av den digitale utrullingen, og stiller spørsmål ved det faglige grunnlaget. Vi mener et liberalt samfunn tåler en slik debatt. Åpenbart feilaktige påstander fra kritikere som stortingsrepresentant Guri Melby (V), som vrir vårt vedtak til at vi vil ta «skjermen ut av skolen», mener vi derimot bidrar mer til å polarisere enn å opplyse.

Nettopp fordi vi er mot politisk overstyring av familiene, anser vi det som naturlig at foreldre bør få bestemme om de aller yngste barna skal ha Chromebook hjemme. Fra 5. klasse skal skolene fortsatt sende med elevene Chromebook hjem, fordi leksemengden da har blitt så stor at elevene må ha digitale hjelpemidler også på ettermiddagen. Samtidig har elevene blitt eldre og bedre i stand til å ta vare på Chromebooken, slik at foreldre unngår å betale erstatning fordi sjuåringen har ødelagt den

Fagfolkene bestemmer

På skolen er det ikke foreldrene som bestemmer, men lærerne. Derfor skal alle skoler ha tilgang til Chromebooks til sine elever. Det nye flertallet i Stavanger legger oss ikke borti hvordan, når og hvor mye disse skal brukes. Det må selvsagt fagfolkene bestemme. Vår oppgave er å sørge for at skolene har god nok tilgang på digitale hjelpemidler til at disse kan brukes der lærerne mener de trengs i undervisningen.

Poenget må gjentas, slik at man i den videre debatten forholder seg til hva vi faktisk har vedtatt: Det skal ikke være noe mindre tilgang på Chromebooks i skolen framover enn det har vært de siste to årene. Fra 5. klasse av får alle barn fortsatt med seg en maskin hjem, slik de har gjort tidligere. Det gjelder for eksempel alle elever på Revheim ungdomsskole, der rektor har stilt flere kritiske spørsmål til vårt vedtak i en kronikk i Aftenbladet.

Evaluering etter to år

Nå begynner det konkrete arbeidet med å sette kommunestyrets vedtak ut i live. I samråd med skolene skal vi finne ut hvordan vi praktisk kan organisere bruken av Chromebooks på skolen slik at lærerne får mest mulig frihet i hverdagen. Er det fornuftig med klassesett, eller skal hver elev ha sin personlige Chromebook? Hvordan skal denne oppbevares? Hvilke muligheter finnes for lading i skolebyggene?

Etter to år skal vi så evaluere den nye ordningen. Mer autoritært er det altså ikke.

