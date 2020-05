Turistveg hva-for-noe?

DEBATT: Det er flere årsaker at Ogna–Flekkefjord ikke bør bli Nasjonal turistveg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Atlanterhavsvegen på Nordmøre – et populært reisemål og en turistopplevelse i seg selv. Strekningen Ogna–Flekkefjord kan ikke måle seg med verken den, Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen, Sognefjellet, Lofoten eller noen av de andre Nasjonale turistvegene. Foto: NTB scanpix

Debattinnlegg

Håvard Hansen Professor i markedsføring, Norsk Hotellhøgskole, UiS

I et oppslag i Aftenbladets E-avis 21. mai og på Aftenbladet.no presenteres et ønske om at Turistveg Jæren mellom Bore og Ogna forlenges til Flekkefjord. Bak forslaget står seks ordførere og to fylkesordførere. De håper at initiativet – som frontes av en Sokndal-ordfører med en høy stjerne i regjeringspartiet KrF, som attpåtil har samferdselsministeren – skal føre til at tildeles midler slik at også strekningen Ogna–Flekkefjord får status som Nasjonal turistveg.

I stedet for å lytte til disse politikerne, bør Samferdselsdepartement og turistvegseksjonen i Statens vegvesen velge å legge denne ballen død. Og det av flere årsaker.

Les også Seks ordførere og to fylkesordførere henter fram gammel kampsak

Innfrir ikke kravene

Den første er så enkel som at strekningen ikke holder det nivået som må forventes av en Nasjonal turistveg. Det finnes i dag 18 veistrekninger som har status som Nasjonal turistveg, og Aftenbladets lesere vil nok nikke gjenkjennende til navn som Atlanterhavsvegen, Hardangervidda, Valdresflya, Lofoten, Trollstigen, Gamle Strynefjellsvegen, Sognefjellet eller Aurlandsfjellet.

Alle er eksempler på veier som tilfredsstiller Vegvesenets krav: «De utvalgte veiene er varierte og går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen i seg selv skal være en god opplevelse.»

Videre er det en forventning om at på en Nasjonal turistveg skal kjøreturen i seg selv være en god opplevelse. De nasjonale turistveiene er attraksjoner i seg selv, der det er selve turen – over eksempelvis Gamle Strynefjellsvegen – som gir den spektakulære opplevelsen. Det samme kan sies om turen opp eller ned Trollstigen, eller over Sognefjellet, for den saks skyld.

I dette selskapet er det altså at et knippe kreative politikere vil at strekningen fra Ogna til Flekkefjord skal innlemmes. Man er fristet til å tro at de selv aldri har kjørt noen av de 17 andre turistveiene, og derfor tror at veien over Jæren er representativ for samlingen. Det er dessverre ikke tilfelle.

Ikke akkurat Trollstigen

Er Trollstigen i Romsdal en attraksjon i seg selv? Ja, den er det.

I den nevnte artikkelen Aftenbladet nevnes at Turistveg Jæren er stebarnet blant de nasjonale turistvegene, og at ingen har fått så lite penger som Jæren. Det er nærliggende å tro at grunnen er at Statens vegvesen ikke anser Jæren å være like attraktiv som de virkelige ikonene i turistveisamlingen, til tross for at veien over Jæren er en nydelig kjøretur gjennom et unikt stykke norsk natur.

Men med all mulig respekt – fylkesveg 44 over Jæren er likevel ikke Trollstigen. Den er heller ikke Atlanterhavsvegen. Og på strekningen fra Ogna til Flekkefjord er det, med unntak kanskje av noen få kilometer rundt Jøssingfjord, fint lite som gjør veien kvalifisert til medlemskap i dette celebre selskapet.

Helleren like innenfor Jøssingfjorden er en historisk attraksjon, nærmest et naturfenomen, men ellers er det ikke mye oppsiktsvekkende å se på strekningen mellom Flekkefjord og Ogna sør på Jæren, argumenterer professor Håvard Hansen. Foto: Anders Minge

Merkevaren må beskyttes

Det neste argumentet gjelder merkevaren Nasjonal turistveg. De nasjonale turistvegene markedsføres som turistattraksjoner både innenlands og internasjonalt, de er å regne som reiselivsprodukter med et felles merkenavn. For nytten disse attraksjonene har av å være Nasjonal turistveg, og også for merkevaren Nasjonal turistveg, er det avgjørende at nye veistrekninger som eventuelt innlemmes i samlingen gir besøkende de samme spektakulære opplevelsene som man får ved å ferdes langs de eksisterende 18. Noe annet vil være å redusere kvaliteten på det reiselivsproduktet som turister kan forvente langs de nasjonale turistvegene og utvanne merkevarens eksklusivitet. Det ville være lite fornuftig, sett fra et mer nasjonalt reiselivsstrategisk ståsted.

Skulle man vurdere å innlemme flere strekninger i samlingen, er det hundrevis av veistrekninger i Norge som ivaretar kvalitetsstempelet og utvalgskriteriene i vesentlig større grad enn fylkesveien mellom Ogna og Flekkefjord. Her lokalt er det nok å nevne Hunnedalsvegen og Suleskarvegen, uten at det dermed påstås at de er i samme klasse som turistveiene ved Trollstigen eller på Senja.

Les også Ole Petter (40) og Charlotta (42) ble med på bobil-boomen. Her er de beste tipsene.

Bør ikke bli hørt

At lokalpolitikere rundt om i det ganske land ønsker å dra nytte av en nasjonalt opparbeidet merkevare, og derigjennom legge beslag på en del av reiselivskaka, er for så vidt naturlig og forståelig. Men det er ikke dermed sagt at de skal bli hørt.

Av hensyn til både merkevaren Nasjonal turistveg og respekten for de veistrekningene de ivrige ordførerne nå prøver å sammenlikne fylkesveg 44 med, bør det fremsatte forslaget derfor avvises.