Tull å betale mulkt for hull når noe nå er på gang

DEBATT: Diskusjonen rundt og dagmulkter for krateret i Tanke Svilands gate mangler noen vesentlige momenter. Det er ikke rett at utbygger skal betale dagbøter mens kommunen saksbehandler.

Vi I Høyre ønsker som de fleste andre at vi nå får et frem et godt prosjekt, og så aktivitet og gravemaskiner på plass i byens svarte hull, så snart som overhodet mulig.

John Peter Hernes Høyre

Cille Ihle Høyre

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle er enige om at byggegropen har fått stå for lenge, og at for å få fortgang i utviklingen av tomten, har det vært og er riktig å legge press på eieren av tomten i form av dagmulkter. Men tenker man seg om, vil nok de fleste være enige i at når det nå faktisk skjer noe, og der endelig er et prosjekt på gang med nye partnere, så blir det ganske urimelig at det skal betales dagmulkter for tiden som går når kommunen driver saksbehandling.

Blir feil å betale mulkt nå

Hvor lang tid den prosessen tar, har faktisk de som vil bygge ikke noen kontroll på. Og utbyggerne skal ikke ha kontroll på det heller. Men når saksbehandlere og politikere i kommune, i fylket og hos Statsforvalteren gjerne tar seg god tid, for å få prosjektet slik man ønsker, så kan det være fornuftig. Men at byggherren skal betale dagmulkter for den tiden, er ikke rett.

Det er nå en pågående reguleringssak som utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) hadde til førstegangsbehandling 15. desember 2022. UBS behandlet så i april en søknad om å sette tvangsmulkten i midlertidig bero mens saken er til behandling. 7 av 4 medlemmer mente at det var riktig. Utbygger betaler i dag kommunen for behandling av reguleringsplanen. Det skulle bare mangle. Så for øyeblikket er det full aktivitet i planene med tomten, og kommunen mottar penger fra byggherren for sitt arbeid med dette. Da blir det selvmotsigende og samtidig ta betalt for at det ikke skjer noe.

Kommunen har vært for treg

Ser vi bakover skulle og kunne kommunen sannsynligvis vært raskere og fastere i klypene på et tidligere tidspunkt, når det gjelder byggegrop og fortau og sykkelsti langs denne. Etterpåklokskap må brukes til læring. Men akkurat nå er saken den at kommunen har utsatt høringsfristen til reguleringsplanen. Høringsfrist i den offentlige høringen av reguleringsplanen var 10. februar og offentlige instanser fikk utsatt svarfrist. Fylkesutvalget behandlet ikke sak om innsigelse før 21. mars i år, altså mer enn tre måneder etter at saken ble behandlet i saken 15. desember.

Tvangsmulkten er altså satt midlertidig i bero, den er ikke opphørt. Konkret står det: «Vedtaket forutsetter at plan- og byggesaken gjennomføres uten ugrunnet opphold. Utbygger må rapportere løpende på framdrift, har ikke prosjektet framdrift, vil tvangsmulkten starte å løpe igjen». Kommunen må være en forutsigbar og streng, men rettferdig partner, for både næringsliv og private. Vi I Høyre ønsker som de fleste andre at vi nå får et frem et godt prosjekt, og så aktivitet og gravemaskiner på plass i byens svarte hull, så snart som overhodet mulig.