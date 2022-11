Vi er stolte av at barn, unge og studenter får gå gratis på alle MUST-museene i Stavanger

KRONIKK: Når folks privatøkonomi blir trangere, frykter vi at mange ikke kan ta seg råd til inspirerende, lærende, morsomme og utviklende opplevelser som et museumsbesøk skal være. Derfor er det viktigere enn noen gang for oss i Museum Stavanger at barn, ungdom og studenter har gratis adgang.