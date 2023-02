La Bokkaskogen få stå i fred!

DEBATT: Me treng meir natur i Stavanger, ikkje mindre.

Me vil oppmoda Stavanger-politikarane til å tenka seg om ein gong til i denne saka, og har nå klaga inn vedtaket. Det er ingen skam å snu.

Gaute Eiterjord Naturvernforbundet i Rogaland

Stavanger kommune har gode målsetningar på miljø, men når ein ser kva politikarane gjer i praksis kan ein lura på om dei har fått med seg kva dei har vedtatt. På austsida av Mosvatnet har kommunen nå utvida Bokkaskogen og restaurert ei tidlegare falleferdig asfaltbane tilbake til natur. Men så gjorde politikarane heilomvending.

Før jul vedtok utval for miljø og utbygging eit framlegg frå Folkets parti om at området skal bli idrettspark. Etter først å ha brukt ein halv million kroner på å laga ei ny grøn lunge, skal tilsvarande sum brukast på å flytta trea og asfaltera området på nytt for å laga basket- og tennisbane. Dette trass i at begge delar finst eit steinkast unna. Heller enn at dei nye trea kan få stå og vaksa seg store, og binda klimagassar i jorda, skal dei gravast opp og flyttast inn i skogen ved sidan av, til ein tvilsam og skuggefull oppvekst.

Er det verkeleg meir asfalt me treng rundt Mosvatnet? Vatnet som er byens søndagsturmål nummer ein, som kryr av joggarar, mosjonistar og ungar som leikar i skogen. Ein større Bokkaskog er òg positivt for det mylderet av planter, sopp, mose, lav, insektar, flaggermus og fuglar som lever i skogen rundt Mosvatnet. Dei høge bøketrea som pregar mykje av området i dag blei planta i førre hundreår, noko me set stor pris på i dag. Skal me ikkje la ein like fin arv bli igjen til dei som kjem etter oss, og gi dei – og alt anna som gror, flaksar, kryp og kravlar – meir natur, ikkje mindre?

FN har erklært 2020-åra som tiåret for å restaurera natur. For å ta vare på det fantastiske mangfaldet på jorda er det ikkje nok å berre ta vare på det som er igjen, me må òg reparera det som er øydelagt. I Bokkaskogen er det snakk om føra tilbake eit skarve mål med natur. Klarer me ikkje fiksa det ein gong, begynner ein verkeleg å lura på korleis dette skal gå. Me vil oppmoda Stavanger-politikarane til å tenka seg om ein gong til i denne saka, og har nå klaga inn vedtaket. Det er ingen skam å snu.