Wallace framsto som forbløffende moderne

DEBATT: Alle mennesker er barn av sin tid. Det gjelder også Alfred Russel Wallace, og Tore Thorsens advarsel mot glorifisering (Aftenbladet 10. desember) er helt klart på sin plass.

Naturforskeren Alfred Russel Wallace i 1895, 72 år gammel.

Markus Lindholm Professor ved Rudolf Steinerhøyskolen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I likhet med andre som oppsøkte fremmede kulturer, kan kunnskapen Wallace genererte, blant mye annet sikkert også ha bidratt til kolonialisme. Wallace grublet faktisk selv over nettopp det, og jeg tar det opp i biografien.

Forbløffende moderne

Samtidig er det legitimt å se etter vekstpunkter for det som var i ferd med å ta form som moderne humanisme. Og da fremstår Wallace i det store og hele som forbløffende moderne – så moderne at jeg måtte bruke plass i biografien for å undersøke hva det beror på.

Etter å ha levd blant urfolk og fremmede kulturer i årevis skrev han at «jo mer jeg ser av usiviliserte folkeslag, desto bedre tanker gjør jeg meg om menneskenaturen, og alle vesentlige forskjeller mellom siviliserte og ville forsvinner». Han erkjente Europas teknologiske og sivilisatoriske fortrinn, men understreket mange ganger at en slik sivilisasjonsform krevde en tilsvarende etisk ansvarlighet. «Altfor ofte er det de hvite i våre kolonier som er de egentlige ville», heter det i en artikkel, der han også hevder at folk må gis frihet til selv å utvikle sin egen kulturelle identitet.

Også i boka «The Wonderful Century» tar han et oppgjør med europeisk kolonialisme: «Europas stormakter er i ferd med å dele opp hele Afrika seg imellom (...). Men så langt har det først og fremst handlet om salg av krutt og brennevin. Det har ført til stadige blodsutgytelser (...) og til generell demoralisering blant både fargede og hvite, der erobrede stammer har endt opp i en modernisert form for slaveri.»

Samarbeid og likhet

For meg var det spesielt interessant å undersøke hvordan Wallace bruker evolusjonsteorien til å begrunne humanismen. Mens «darwinisme» for mange ledet til sosialdarwinisme og ideer om «den sterkestes rett» fremhevet Wallace samarbeid og likhet som fundamentalt prinsipp mellom mennesker.