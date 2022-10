Hvorfor er politikerne så tause om pengetrøbbelet til Nye SUS?

DEBATT: I løpet av høsten har flere artikler i Stavanger Aftenblad formidlet bekymring fra ansatte, tillitsvalgte og fra Aftenbladets egne kommentatorer knyttet til byggingen av nytt sykehus i regionen.

Det er urovekkende taust fra politikerne om problemene Nye SUS har støtt på. Det er som om politikerne nå fraskriver seg ansvaret for å fullføre byggeprosessen og det som opprinnelig var planlagt.

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

Sist ut var en klar bekymring fra administrerende direktør og styreleder ved Helse Stavanger for det pågående byggeprosjektet Nye SUS.

I forslaget til årets statsbudsjett setter politikerne ledelsen ved SUS i en skvis det ikke er mulig å komme seg ut av. Det kommer ikke flere penger over statsbudsjettet. Konsekvensen blir at Stavanger-regionen risikerer å stå med et uferdig sykehus i uoverskuelig framtid. Todelingen blir uendelig, og driften blir svært kostbar og lite effektiv.

Rammer pasientene mest

Det medfører en uforutsigbarhet og belastning for de ansatte som bør få politikerne til å agere. Vi ser allerede nå at nåværende sykehus er på bristepunktet, og kvaliteten er varslet å gå ned. Norsk Sykepleierforbund Rogaland (NSF) er godt kjent med utfordringene. Konsekvensene rammer først og fremst pasientene. Det er trist å lese at prinsippene om likeverdige tjenester settes på spill.

Under pandemien måtte hele samfunnet stenge ned på grunn av manglende beredskapskapasitet. Våre helsetjenester er en viktig del av vår velferdsstat, og ikke minst en svært viktig del av vår beredskap med tanke på krig. Det er noe å ta inn over seg i disse tider.

Det er urovekkende taust fra politikerne. Det er verken svar på tiltale eller tegn til handling. Det er som om politikerne nå fraskriver seg ansvaret for å fullføre byggeprosessen og det som opprinnelig var planlagt. Politikk er å prioritere. Det er umulig å skjønne hva som ligger til grunn for en slik prioritering som i verste fall kan få katastrofale følger. Spesielt fra en regjering som tilsynelatende setter velferdsstaten høyt. Det bør vel være samsvar mellom ord og handling?

Troverdighet på spill

Regjeringen har i Hurdalsplattformen vært ambisiøse. Nå settes prinsippet om likeverdige tjenester på spill og man risikerer en forvitring av velferdsstaten. Det rokker ved regjeringens troverdighet. Det rokker også ved tilliten til politikerne når de ikke svarer. Med manglende prioritering til byggeprosjektet Nye SUS, risikerer regjeringen demotiverte ansatte og ledere. Det kan bli katastrofalt.

Takk til ledelsen ved Helse Stavanger, administrerende direktør, Helle Skøyen og styreleder Bjørn Erikstein for åpenheten i Aftenbladet. Det er tross alt en betryggende faktor. Takk også til lokale tillitsvalgte og ansattes representanter i styret for stadig å påpeke de utfordringene som vil ramme oss alle. Som fylkesleder og på vegne av våre medlemmer i NSF, og ikke minst på vegne av befolkningen i Rogaland, ber jeg politikerne om å våkne og ta ansvar når våre sykehusledere går så tydelig ut til oss alle.