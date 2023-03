Hvem tenker på oss som skal bo på en byggeplass i ti år?

DEBATT: Vi som bor i St. Olavs-området i Stavanger må regne med å bo på en byggeplass i ti år. Allerede nå begynner vi å merke byggestøyen og av og til også lyd fra musikkanlegg.

For en på 77 år er det altfor lenge å bo på en byggeplass i ti år. Når skal vi som bor i St. Olavs-området få et hyggelig miljø?

Stavanger

I K8, Knud Holms Gate jobbes det nesten døgnet rundt for tiden. De starter klokken 0700 og slutter kl. 2200. Lørdagen jobber de til klokken 1600. Tenk det! Dessuten er nå Knud Holms Gate stengt for biltrafikk.

Kleivå blir også involvert i dette, med begrensede trafikkmuligheter både for biler, men også for fotgjengere. Tilkomst til egen parkering er redusert. Selvsagt også for de, som kunne tenke seg å besøke noen i området.

Mange beboere her er av den eldre garde, dårlig til bens med mer, då dette kan føre til store utfordringer for noen hver.

Høye bygges blokker med mange leiligheter. Dette skaper vel nokså store utfordringer, ikke bare i dag, men også i de neste, jeg vet ikke hvor mange årene fremover. Her står nemlig byggeprosjektene i kø for bli gjennomført. Det neste store kompleks blir kampen om St. Fransiscus Hospital,

Og jeg nevner videre i fleng, påbygging av gamle Trygdekassen, deretter Nordeabanken i St. Svithunsgaten og sist men definitivt ikke minst, vårt gamle St. Fransiscus Hospital. Dette prosjektet kommer utvilsomt også til å engasjere på ett annet, historisk og arkitektonisk nivå.

Vi opplever altså ett pågående byggeprosjekt, men også deretter en rekke av ikke mindre enn tre store prosjekter.

Vi gjorde som dere ba om

St. Olavs- området er i dag bebodd av svært mange eldre mennesker, mennesker som har valgt å bo i et sentralt boligområde mot slutten av livet.

Myndighetene ba oss bo i eget hjem i slutten av livet. Vi fulgte oppfordringen. Er det dette dere skal by på i mine pensjonistdager, år etter år på en byggeplass med kontinuerlig støy og redusert fremkommelighet. Fordi jeg er gammel valgte jeg å bo sentrumsnært med kort vei til byens tilbud.

Men for en på 77 år er det altfor lenge å bo på en byggeplass i ti år. Jeg har registrert at kommunen gjerne tar mer hensyn til eldre mennesker i andre bydeler, egentlig har dere latt eldre menneskers ve og vel ha betydning for utforming og løsning. Er det ikke snart vår tur til å få et hyggelig bomiljø?

K8 er ett skrekkeksempel på hva det kan gis byggetillatelse til. Dette er en bastard, en mastodont, ett monsterbygg inneklemt i ett område som nå nærmer seg en grense for å være beboelig, bare fordi noen ønsker kontorarbeidsplasser midt i sentrum. et sentrum som vil bli mer levende om levende mennesker bor der.

Ta en tur opp i Muségatens og ta bygget i åsyn slik det er nå, før det er ferdig. Mastodont! Hva gjør dere egentlig for at vi skal kunne trives i området om dere tenker å fortsette på denne måten?

En lysfontene i mørket

At dere pålegger byggherrer pålegg om symbolske «parkanlegg» er ingen løsning. Vi er ikke kravstore, men det er tydelig at når politikere vil så kan de til og med stenge sentrum for biler. I vårt område eksisterer ikke slike tanker.

Det er ikke bare nye kontorarbeidsplasser denne by trenger. Vi trenger trivelige boforhold for de som bor i byen. Ledige kontorplasser finnes det tusenvis av i byen allerede.

Trivsel for mennesker må kunne prioriteres ikke bare på høytidsdager når byggeplassen er stille.

Jeg leste i Aftenbladet nylig at snart skal lysfontene i Breiavatnet igjen monteres og settes i gang. Ja, så blir det lys igjen i Breiavatnet, og de som nå ikke ligger bak Monsterbygget K8 vil kunne kose seg med det. De andre får glede seg over tanken.