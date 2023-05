Hvorfor må mormor vente så lenge?

DEBATT: Alle i Norge har rett til å få hjelp når de er syke, men ikke alle får den hjelpen når de trenger den.

«Legene lovet at mormoren min skulle bli operert før 14. mai i år, men nå har hun fått vite at det ikke blir før langt utpå høsten. Kanskje ikke før jul», skriver Nora Haarr Nedrebø.

Nora Haarr Nedrebø 12 år, Harestad skole

Av og til er det noen som må vente altfor lenge. Hvorfor er det sånn at vi har kø og ventelister, når vi har penger nok? Helse-Norge skriver at pasienter med samme vondter kan ha ulike ventetider, hvor lenge man må vente er avhengig av hvor alvorlig sykdommen er, medisinbruken din og helsetilstanden din.

Mormoren min har en vond hofte, og det har hun hatt i over ett år nå. Hun må gå på smertestillende tabletter, for det gjør veldig vondt. De får hun vondt i magen av. Som barnebarn synes jeg det er vondt å se at hun har så mye smerter ved å bare reise seg opp fra stolen. Hvorfor får hun ikke operert hoften når hun må spise tabletter som ikke hjelper, og det hadde vært det beste for henne med en operasjon?

Det er bare en operasjon som vil hjelpe.

Legene lovet at mormoren min skulle bli operert før 14. mai i år, men nå har hun fått vite at det ikke blir før langt utpå høsten. Kanskje ikke før jul. Da hun fikk vite dette, ble hun veldig lei seg.

Morfaren min har kreft, og hun må ta vare på han. Heldigvis får han rask og god hjelp på sykehuset. Selv om mormoren min får komme til legen, får tatt bilder av hoften, er med på et treningsopplegg og har gått til fysioterapeut, er det ikke det hun trenger nå. Det er bare en operasjon som vil hjelpe.

Jeg synes det er viktig at de som for eksempel er i en ulykke får hjelp med en gang. Og at de som har kreft eller andre alvorlige sykdommer kommer foran andre, men jeg synes det er dumt at de som står på ventelister i Norge er nødt til å vente altfor lenge. Hvis man setter inn litt av oljepengene til å bygge flere sykehus, forbedre utstyret og ansette flere leger, vil det hjelpe til med å bremse depresjon, vondter og mangel på søvn.

Det er jo greit at det nesten er gratis å gå til legen, men skal vi være fornøyde med at det tar skikkelig lang tid å få hjelp? Det synes ikke jeg. Det er urettferdig og fælt! Jeg synes at vi skal bruke mer av oljepengene på å gi folk den hjelpen de trenger mye raskere!