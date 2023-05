Du eier Equinor, vi prøver å stoppe dem, la oss ta en prat!

DEBATT: Equinors internasjonale prosjekter går utover dyreliv, natur og muligheten til å bremse klimaendringene. De må stoppes. Vi er i Norge for å delta på Equinors generalforsamling og ønsker dialog med det norske folk.

Norge ses på som en klimaleder, men vi mener det er en dypt urettferdig tittel når det er vi som rammes av utslippene til Norges største selskap, fra et av verdens rikeste land.

Maria Victoria Emanuelli Seniorrådgiver, 350.org Latin-Amerika, Argentina

Lauren MacDonald Rådgiver Stop Rosebank, Uplift, Storbritannia

Marie-Eve Leclerc Prosjektleder, Équiterre, Canada

Conor Curtis Kommunikasjonssjef, Sierra Club Canada Foundation, Canada

Carlos França President Instituto de Cultura Oceânica, Brasil

Selskapet har kontroversielle planer for prosjekter i våre hjemland: Argentina, Brasil, Canada og Storbritannia. Vi representerer organisasjoner som jobber for å stoppe disse lokalt.

I Argentina utvinner Equinor olje ved fracking, en metode som er så kontroversiell at den er forbudt i flere land på grunn av høye utslipp og fare for forurensing av drikkevann. Equinor jobber også for å åpne nye oljefelt utenfor Buenos Aires. I rettssaker har det kommet fram at Equinor ikke kan forsikre at sjødyr ikke vil ta skade av prosjektet og at selskapet ikke har fulgt reglene rundt konsultasjon med befolkningen.

I Brasil planlegger selskapet Bacalhau-feltet, et prosjekt som er så stort at om oljen og gassen fra feltet brennes vil utslippene være 800 millioner tonn CO₂, som er det samme som halvparten av Brasils årlige utslipp. Oljen ligger på 10.000 meters dyp i det brasilianske pre-salt-området, som gjør den vanskelig og dyr å utvinne. Det fryktes at hval, delfin og skilpadder i området vil bli skadelidende fra produksjonen.

Vi som kjemper mot Equinor-prosjekter, vet at vi må snakke med hovedeieren om vi skal få til endring. Equinors hovedeier er deg som leser dette.

16 prosent sjanse for stort oljesøl

Bay du Nord-prosjektet i Canada ligger ved Newfoundland og Labrador, i et område med rikt dyreliv og urolig sjø. Equinors egne tall viser at det er 16 prosent sjanse for veldig stort oljesøl her. Skulle det være behov for å tette en utblåsning på feltet, vil det kunne ta 36 dager å få på plass det nødvendige utstyret.

Equinors Rosebank-prosjekt vest for Shetland er det største uutviklede oljefeltet på britisk side av Nordsjøen. Hvis feltet iverksettes, vil produksjonen alene føre til så store utslipp at Storbritannia ikke vil klare å nå sine egne klimamål. Equinor planlegger også en gassledning gjennom det sårbare naturområdet Shetland Spongebelt.

Felles for alle prosjektene er at de bryter med den klare beskjeden fra Det internasjonale energibyrået: Skal vi klare å begrense klodens oppvarming til 1,5 grader, kan vi ikke åpne nye olje-, gass- eller kullprosjekter. Equinor-prosjektene vi jobber for å stoppe, står i veien for dette avgjørende målet.

Dypt urettferdig tittel

Parisavtalen er utformet slik at hvert land er ansvarlig for utslipp som skjer innenfor egne landegrenser. Det betyr at Norge, på papiret, går fri fra ansvar for Equinors utslipp når de skjer i våre hjemland. Det ansvaret er det vi som må bære. Norge ses på som en klimaleder, men vi mener det er en dypt urettferdig tittel når det er vi som rammes av utslippene til Norges største selskap, fra et av verdens rikeste land.

Klimaendringene vil også påvirke Norge. Meteorologisk institutt sier at Norge vil bli våtere og varmere framover. Dette fikk dere en smakebit på i vinter, da snø måtte kjøres inn med lastebiler for å gjennomføre skirenn. I Norge er ski og vinteraktivitet kultur. Det blir aldri det samme om nordmenn skal bli født med rulleski på beina. Tap av kultur opplever også vi med klimaendringene, og de drives i stor grad av utslippene fra produksjon og bruk av olje, gass og kull. Felles for dere i Norge og vi som skriver dette, er at vi har en felles interesse i å kutte utslipp for å bevare kultur. Det krever at vi bryr oss om utslipp vi kan gjøre noe med, selv om de forekommer andre steder i verden.

Vi som kjemper mot Equinor-prosjekter, vet at vi må snakke med hovedeieren om vi skal få til endring. Equinors hovedeier er deg som leser dette, du som bor i Norge. Vi ber dere holde Equinor ansvarlig for utslippene de forårsaker utenfor Norge. Vi vil også spørre deg som eier Equinor, hvorfor du gir dem frie tøyler til å fortsette en utenlandssatsing som ikke har gitt Norge store inntekter. Risikoen for dyreliv og klima kan ikke forsvares. Det ser ut som vi har en felles interesse i at Equinor endrer kursen dit den må før eller senere; som en del av den grønne energiomstillingen med storstilt satsing på fornybar energi.

Trukket seg flere ganger

Equinor har flere ganger valgt å trekke seg fra prosjekter, som tjæresand i Canada og havreservat-boring i Australia. Vi er overbevist om at prosjektene Equinor prøver å sette i gang hos oss er mulige å stoppe. Det er derfor vi fortsetter å kjempe mot dem. I Norge ble Wisting, verdens nordligste oljefelt, satt på vent, forhåpentligvis for alltid. Vi gir oss ikke før vi har samme resultat. Du som eier Equinor vet nå dette, og vi håper det fører til at det går raskere.