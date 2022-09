Jeg vil ikke ha strømstøtte. Jeg vil ha rettferdige strømpriser!

DEBATT: Vi har i Sør- Norge plutselig Europas høyeste strømpris. TV 2 og NRK debatterer strømstøtte ordninger, men det er jo ikke det som er problemet.

Spanjolene løsner på slipset og senker momsen på strøm. Der er prisen bare 1,62 kr. Så bare prisen på strøm er altså mindre enn det vi betaler i moms på strøm. Og i Spania er det varmt. Ikke kaldt. Vått. Og rått.

Debattinnlegg

Jarle Madsen Stavanger

Problemet er at vi som bor rett ved kraftverkene her i Sør-Norge, som ser på de nedsunkne vannene, har de store demningene i naturen vår, vi betaler like mye for strømmen som de i Frankrike og England som bor tusenvis av kilometer borte.

Og staten håver inn penger fra trebarnsfamilier, studenter, pensjonister. For matprisene fyker i været, bakervarene likedan. Alt for å dekke de økte kostnadene som strømprisen medfører. Og alt dette betaler vanlige folk for. Med moms på toppen. Som går rett i statskassen. Spanjolene løsner på slipset og senker momsen på strøm. Der er prisen bare 1,62 kr. Så bare prisen på strøm er altså mindre enn det vi betaler i moms på strøm. Og i Spania er det varmt. Ikke kaldt. Vått. Og rått.

Det er vi som har sårene i naturen

Vi har altså, av en helt uforståelig grunn, fått europeiske priser på strøm i Sør-Norge. Takket være våre politikere. Men er det for eksempel norske priser på brød, ost og vin i Spania eller Frankrike? I ren solidaritet? Nei de maler sitt eget mel. Lager sitt eget brød som de selger for 20 prosent av prisen som vi betaler i Norge. Det koster søren meg ikke 75 kroner for et speltbrød i Frankrike eller 55 kr for en pain au chocolat. Og en flaske Beaujolais koster 4 Euro, ikke 18 Euro som her. Og skal du ha ost her hjemme, er kiloprisen astronomisk på grunn av avgiftene.

Jeg vil ikke ha strømstøtte. Verken til private eller bedrifter. Jeg vil bare ha rettferdige strømpriser. Som er basert på de reelle kostnadene. Med en kompensasjon for at det koster noen øre å transportere strømmen. De to kilometerne til hytten, eller til hjemmet vår. Og slik vil jeg det skal være i hele Norge. Ikke bare i Nord-Norge. For det er vi som ser på kratrene i vannene. Laget av grådige strømselskap. Dårlige politikere. Som nå snakker om. Solidaritet. Inflasjon. Het økonomi.

Sparepengene går til forbruk

Mens vi vanlige folk. Bruker sparepengene våre til å betale. Momsen. På strøm. Bensin. Brød. Ost. Vin. Alt. Rett inn. I statens kasse. Det hele et ran. Så dropp støtten. Stopp heller ranet. For uansett hvor mye det regner eller blåser, hvor mange demninger vi bygger, så vil vi ha absurde strømpriser, inntil dere som elsker å styre forstår at strømstøtte, eller makspris er som å pisse i buksen.

