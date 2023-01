En bok full av lapper med virkemiddel-notater dreper alle leselyst

DEBATT: Aslak Sira Myhre treffer spikeren på hodet om lesing og leselyst. Spesielt i norskfaget er lesingen blitt så overdreven at det dreper leselyst mer enn det bidrar til det.

Dropp fagsamtaler hver uke om hva bregnene eller sneglene kan være et symbol for. Diskuter heller den overordnede tematikken i romanen. For leselyst skapes ikke av seg selv.

Henrik van der Hoeven Elev ved St. Olav videregående skole

Som elev på videregående skole kan jeg si at dette skoleåret har jeg lest to romaner, «Maskeblomstfamilien» i norsk og «The Handmaid’s Tale» i engelsk. I tillegg kommer en rekke noveller og andre tekster i norskfaget. Forskjellen mellom lesingen i de to fagene kunne ikke vært større.

Der jeg i engelsk kan lese i mitt tempo, i et miljø som skaper leseglede og diskutere det jeg synes er viktig med romanen til slutt, sitter jeg aldri og leser i norsk uten gule Post-it- lapper og Mac-en foran meg. All bruk av virkemidler skal markeres med en gul lapp, gjerne med stikkord og jeg skal svare på oppgaver til hvert kapittel. Disse oppgavene skal diskuteres i en fagsamtale hver uke. Dessuten må det presiseres at jeg i engelsk fikk velge roman selv, mens jeg i norsk ble tvunget på samme roman som alle andre i klassen – en roman som kanskje treffer to av 28 elever.

Hva symboliserer bregnen?

Disse to eksemplene representerer to ulike syn på lesing. Der det ene bidrar til leselyst og leseglede, dreper det andre det. Der jeg i engelsk leser fordi jeg synes det er gøy, nærleser jeg i norsk og guler ut alt som kanskje kan være virkemidler. Jeg overtolker romanen, og legger enormt mye mer i romanen enn det er grunn til å tro at forfatteren har gjort. At hovedpersonen i «Maskeblomstfamilien» gjemmer seg i noen bregner, blir sett på som en bekreftelse på at hovedpersonen har en ikke-binær kjønnsidentitet. Hvorfor, spør du? Jo, fordi bregner er tvekjønnet selvsagt.

Istedenfor å overtolke disse virkemidlene, klarer læreren min i engelsk å aktualisere romanen på et helt annet plan. Der diskuterer vi tematikken om sosial urettferdighet, og trekker det inn i samfunnsaktuelle spørsmål i dag. Dessuten trekkes det linjer mellom flere romaner, ettersom alle elevene har lest romaner som passer dem. Dette gir oss elever evnen til å se sammenhenger på en helt annen måte. Dessuten aktualiserer det romanen mer enn når vi nærleser etter virkemidler.

Diskuter heller overordnet tematikk

Da jeg utfordret min norsklærer på dette fikk jeg til svar: «På eksamen kommer du til å være glad at vi har jobbet så mye med virkemidler». Det kan være, men er ikke det et symbol på at det er noe galt med hele systemet? Når lærere må drepe leselyst gjennom 190 skoledager, fordi elevene kommer til å sette pris på det på eksamen? Det burde være et tegn på at også eksamen burde blitt forandret.

Det må en systemforandring til. Et overordnet mål med skolen er å skape leselyst. Dersom dette virkelig er noe man mener, burde lærere lære mer av det jeg har gjort i engelsk og mindre av det jeg har gjort i norsk. La elevene velge roman selv. Legg bort alle gule lapper. Dropp jaget etter virkemidler. Dropp fagsamtaler hver uke om hva bregnene eller sneglene kan være et symbol for. Diskuter heller den overordnede tematikken i romanen, og aktualiser dette temaet. For leselyst skapes ikke av seg selv.