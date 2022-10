Hvorfor er det så dyrt å ha mensen?

DEBATT: Hvorfor er bind og tamponger så dyrt? Vi kan jo ikke velge og det blir en stor utgift.

Kondom kan man skaffe seg gratis, men ikke mensenprodukter. Det synes jeg er urettferdig, skriver 14 år gamle Anna Ingrid Deuschl.

Anna Ingrid Deuschl (14 år) Stavanger

For noen er det heller ikke en mulighet å kunne kjøpe det. Vi kvinner tenker lite over hva det koster og tenker at det bare er sånn, men egentlig så er det utrolig dyrt å være en menstruerende kvinne. Noe jeg synes er feil. Forskning presentert på kk.no viser utgifter for en menstruerende kvinne. Prisene er tatt fra de billigste produktene fra de billigste butikkene.

38 år med mens

I snitt har vi mensen fra vi er 13 til 51 år, det vil si i 38 år, hvor den gjennomsnittlige kvinne blør i fem dager hver måned. Til sammen har vi mensen i 6,5 år i løpet av livet. Det er de tre typiske produktene bind, tamponger og truseinnlegg som oftest blir nødvendig under hver menstruasjonsperiode. I løpet av livet gir truseinnleggene en utgift på 827 kroner, tamponger 9851 kroner, og bind 17 145 kroner. Dette blir til sammen 27 823 kroner.

Dette er dette like mye som månedslønnen til en vekter i 2022. Dette må også sies at er den billigste summen av produkter, og at gjennomsnittlig koster det 42 765 kroner for en kvinne som kjøper de mest vanlige produktene. Den summen er omtrent som månedslønnen til en sykepleier. Dette er altfor mye penger på noe vi ikke kan velge bort. Da jeg først fikk mensen gikk det en stund før det ble fortalt til foreldrene mine og de rundt meg. Jeg husker at jeg syntes det var flaut, ettersom jeg var den første i klassen, og valgte å vente med å fortelle.

Frem til det ble fortalt var jeg selv nødt til å kjøpe produkter som jeg hadde behov for. Ettersom jeg var 10 år var ukelønnen min på omtrent 50 kroner. Jeg husker selv at jeg syntes det var dumt å måtte bruke ukelønn på noe jeg ikke kunne velge. Derfor synes jeg det hvert fall burde være gratis bind/OB på skolene. Dette synes nok ikke bare jeg burde blitt tatt hensyn til av kommunen, slik at ingen flere jenter skal være nødt til å betale slikt selv. Dette er også et problem for mange kvinner, ettersom det er så utrolig dyrt. Dette er utgifter mange i samfunnet ikke har råd til å dekke.

Blodig alvor for mange

Care.no forteller oss at dette er et blodig alvor og at mange jenter i verden ikke har det de trenger for å håndtere mensen. Forskning viser også at 1 av 6 av disse jentene/kvinnene blir utsatt for infeksjoner og andre helseproblemer på grunn av mensen. Dette er ikke et like stort problem i Norge, men det viser fortsatt at hele 94 000 kvinner i Norge ikke har råd til produkter for å dekke behov, og at 1 av 10 av disse 94 000 blir utsatt for infeksjoner og helseproblemer.

Derimot er det helt mulig å få tak i gratis kondomer for menn. Dette skjønner jeg jo at mange synes er bra, men et kondom kan likevel ikke sammenlignes med mensenprodukter. Du kan velge å ikke ha behov for et kondom, men vi kvinner kan jo ikke velge å ha ikke ha mensen. Derfor føles dette urettferdig, og jeg skulle ønske dette ikke var et problem i dagens samfunn.