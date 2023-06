Barn og unges psykiske helse­tjeneste må sikres, straks­tiltak fra SUS og Helse Vest er nødvendig

Fra venstre: Overlege Ine M. Hansen, overlege Lotte Hansgaard, psykologspesialist Liv Sand og spesialpsykolog Åshild Skogerbø.

Ine M. Hansen Overlege, ungdomspostene (M1 og N1), BUPA, SUS

Lotte Hansgaard Overlege, barneposten (K1), BUPA, SUS

Liv Sand Psykologspesialist, PhD, leder BUP Hinna, BUPA, SUS

Åshild Skogerbø Spesialpsykolog, PhD, leder BUP Madla, BUPA, SUS

I lys av en krevende budsjettsituasjon for SUS i år har det vært et økt press på innsparing også spesialisthelsetjenesten som retter seg mot barn og unge. PH BURA Psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige (PH BURA) har måttet kutte budsjettet med 25 mill. kroner, og vi erfarer nå de alvorlige og negative konsekvensene for tilbudet vi gir de mest sårbare barn og unge. Oppslag i mediene omtaler at samtlige enheter ved SUS er bedt om å kompensere for økte kostnader til bygging av nye SUS. Dette tas fra drift, altså pasientbehandling.

Samtidig har det i mediene vært sterkt søkelys på barn og unges psykiske helse etter pandemien, og det gis inntrykk av en politisk vilje til å prioritere denne gruppen. Helsetjenester på ulike hjelpenivå ser økning i alvorlige tilstander, og i lavere aldersgrupper enn før. Kommunale tjenester har rustet opp med nye stillinger og tilbud, som Barne- og familiesenteret i Stavanger kommune og deres innsats­team som tilbyr ambulante tjenester og retter seg mot ungdom som trenger et fleksibelt behandlingstilbud. Dette er positivt og utgjør et viktig supplement til hjelpetilbudet for barn og unge i regionen.

Får hjelp for sent

Men i kontrast til dette er BUPA Stavanger bedt om å holde tilbake stillinger for å bidra til å dekke SUS’ underskudd, samtidig som vi ser økning i henvisninger og strever med å håndtere etterslep etter pandemien. Samtlige poliklinikker og barneposten ved BUPA må for tiden holde tilbake stillinger, selv om vi har mulighet til å rekruttere kompetente behandlere, med påfølgende økt press på eksisterende faggrupper og økt ventetid for de som er innvilget rett på nødvendig helsehjelp.

Sengepostene for ungdom erfarer også gjennomgående høyt antall av akutte henvendelser fra alvorlig syke ungdommer som trenger hjelp til ikke å ta sitt eget liv, til å håndtere psykoser eller å forhindre alvorlige somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelser. Bare de sykeste barna under 13 år henvises til barneposten på BUPA, og de som henvises dit nå, må vente i kø til desember.

Spesialisthelsetjenesten for barn og unge har vært under så stort press at vi i fjor for første gang har hatt fristbrudd. Fristbrudd er selvsagt ikke ønskelig med tanke på sårbare barn og unge, men vi har valgt denne løsningen for å kunne gi gode og sammenhengende pasientforløp som faktisk hjelper.

Imidlertid har ledelsen ved SUS nå bedt om at fristbrudd skal unngås, noe som legger et ytterligere press på spesialisthelsetjenesten for barn og unge, og som vil kunne gi dårligere behandling, og ytterligere sykemeldinger og oppsigelse blant medarbeidere.

I tillegg til en overordnet krevende situasjon, har vi også spesielt sårbare pasientgrupper som trenger rask og mer intensiv behandling, som pasienter med spiseforstyrrelser. Dette har økt betraktelig under pandemien, både nasjonalt og internasjonalt. Flere av disse pasientene har kommet sent til hjelp med alvorlig undervekt, hvor det ikke er tilstrekkelig med poliklinisk behandling.

For å imøtekomme dette behovet, ønsker vi å opprette et dagtilbud for å kunne tilby mer omfattende veiledning og måltidsstøtte. Et dagtilbud vil kunne gi rask helsehjelp, styrke foreldrefunksjonen og unngå innleggelse på døgnbasis.

Døgninnleggelser er lite hensiktsmessig utover å sikre akutt somatisk fare og vektstabilisering, samtidig som det er svært ressurskrevende for både familiene det gjelder og helseforetakene. Dagtilbud er prøvd ut andre steder med hell, og det er bred faglig enighet om å starte dette opp lokalt i et samarbeid mellom sengeposter og poliklinikker ved BUPA Stavanger. Likevel er dette av budsjettmessige grunner stoppet. Vi stiller oss kritisk til hvordan økonomien til dagens SUS påvirker helsetilbudet til ekstra sårbare barn og unge med de mest livstruende tilstandene blant de psykiske lidelsene.

Forventer lokal oppfølging

Helseminister Ingvild Kjerkol la 9. juni frem Opptrappingsplanen for psykisk helse. Ifølge Kjerkol vil regjeringen med denne planen vise at den prioriterer psykisk helse, og spesielt psykisk helse blant barn og unge. I lys av dette forventer vi nå strakstiltak for å sikre full bemanning ved våre lokale enheter og satsing på nye og nødvendige behandlingstilbud ved BUPA Stavanger.

For å tilby helsehjelp til barn og unge med de mest alvorlige tilstandene, trenger vi et robust og kompetent behandlermottak i spesialisthelsetjenesten. Vi har behov for flere behandlere for å oppfylle dette mandatet og sikre at faglig kvalitet ivaretas, uten at ventetiden øker. Vi har bruk for spesialiserte tilbud, som dagtilbud for spiseforstyrrelser, for å gi god og målrettet hjelp til barn og unge som trenger et spesialisert tilbud innen psykisk helsevern.

Dette vil kreve vilje og tydelige prioriteringer, ikke bare politisk, men fra Helse Vest og SUS, og vi forventer nå at helseministerens føringer etterleves.