På tide med bane til Ullandhaug

DEBATT: Skal vi få til vesentlige klimagassreduksjoner er vi nødt å se transportsituasjonen i et helhetlig perspektiv.

«Utredningen framover bør se på hva som er best type skinnegående løsning av eksempelvis T-bane, metro, jernbane, monorail eller bybane», skriver Kjartan Alexander Lunde.

Kjartan Alexander Lunde Fylkesordførerkandidat for Venstre

På Nord-Jæren er vi nødt til å utvikle løsninger som gjør at kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste som bor her. Det må bli mer attraktivt å reise kollektivt til de store knutepunktene som sykehuset, universitetet og flyplassen.

Det siste året har flere etterlyst raskere kollektivruter til Ullandhaug. Rektor ved UiS, Klaus Mohn, beskrev situasjonen på Ullandhaug slik:

«Med over 12.000 studentar og 2000 tilsette er UiS eit dagleg reisemål for veldig mange. Når nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) står klar, vil talet på tilreisande til Ullandhaug bli dobla. Samstundes gjer nybygg at tilsette og studentar ved UiS og SUS må klare seg med færre parkeringsplassar i åra som kjem.»

Samtidig som det er en rivende utvikling på Ullandhaug, så blir det stadig flere mennesker på Nord-Jæren. Det betyr flere boliger og arbeidsplasser. Og trafikken øker. Denne utfordringen må løses på en klimavennlig og bærekraftig måte. I kommunestyret i Stavanger 19. juni vedtok et stort flertall bestående av H, Frp, FP, MDG, SV, Rødt, KrF, V, Pp og de uavhengige at det skal igangsettes et arbeid med en kommunedelplan for et hurtiggående skinnegående kollektivtilbud til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn, Sola. Arbeidet omfatter utredninger og avklaringer av mulige traseer og konsept, og hvordan disse kan knyttes til etablerte og planlagte transportsystem. Dette må gjøres i samarbeid med fylkeskommunen og nabokommunene.

I 2019 fikk fylkeskommunen en mulighetsstudie av en hurtig og skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug. Rapporten viste at en baneløsning til Ullandhaug vil øke antall kollektivreisende med over 20 prosent sammenlignet med dagens bussløsning. Ytterligere økning vil også komme av sykehusutbygging, flere nye arbeidsplasser og byggingen av studentboliger.

I utviklingen av regionen trenger vi å se i et 100-årsperspektiv.

Negativ samfunnsverdi ble brukt imot videre utredning i 2019, men nesten alle samferdselsprosjekter i vår region har negativ samfunnsverdi. Bussveien, E39-utvidelsene og transportkorridor Vest har alle til felles at de har milliarder i negativ samfunnsverdi. Men det er også andre verdier som teller inn som gjør at disse prosjektene likevel er vedtatt og ligger til utbygging.

I utviklingen av regionen trenger vi å se i et 100-årsperspektiv. Togstasjoner og et godt kollektivtilbud er en motor for god byutvikling. I tillegg kuttes store CO₂-utslipp med fortetting i sentrum av tettstedene og færre p-plasser. Nord-Jæren trenger kutt i klimagassutslipp, mer fortetting og færre biler.

Det er flere mulige typer skinnegående løsninger. Dermed er det viktig at vi ikke utelukker løsninger for tidlig, men ser på hva som kan bringe folk raskt til Ullandhaug og flyplassen med høy kvalitet. Utredningen framover bør se på hva som er best type skinnegående løsning av eksempelvis T-bane, metro, jernbane, monorail eller bybane.

Kollektivtilbudet til Ullandhaug og Forus er for dårlig, og Stavanger lufthavn, Sola, er den bynære flyplassen i Norge hvor kollektivandelen er lavest. Det blir spennende å følge arbeidet med den nye kommunedelplanen. En hurtig og skinnegående kollektivløsning til sykehus, universitet, Forus og flyplass har potensial til å bli en av de mest trafikkerte strekningene i landet.