Det grønne skiftet trenger naturvitenskapene – også ved UiS!

DEBATT: I Utsynsmeldingen (Meld. St. 14), som ble lagt frem i mars, vil regjeringen prioritere kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet.

UiS sin rolle burde være å bygge kompetanse til nåværende og fremtidige samfunnsbehov, uavhengige av økonomien og antall studenter.

Debatt

Innlegget er skrevet av Institutt for energiressurser (IER), UiS: Nestor Cardozo, professor; Lisa Watson, førsteamanuensis og studieprogramleder; Alejandro Escalona, professor og instituttleder; Carita Augustsson, professor, Udo Zimmermann; Aksel Hiorth, professor; Reidar B. Bratvold, professor; Tina Puntervold, førsteamanuensis; Wiktor Weibull, førsteamanuensis og

Pål Østebø Andersen, førsteamanuensis.

Debatt

Kompetansebehovsutvalget har nylig publisert en rapport om kompetansebehov for den grønne omstillingen (Temarapport 1, 12. juni 2023). I denne rapporten er forståelse for kompleksiteten i bærekraftig utvikling et viktig element. Det innebærer systemtenkning, kritisk tenkning og evne til tverrfaglige koblinger. Forståelse av klimasystemer, økosystemer, energisystemer og sirkulær økonomi står sentralt. Ifølge rapporten er «en viktig oppgave for universiteter og høyskoler (er) å bidra til å utvikle kunnskap og frembringe kompetanse for grønn omstilling på lengre sikt».

Trafikklysmodellen gir ikke nok tid til å utvikle og fremme programmer som kan være viktige for samfunnet på lang sikt.

Trafikklysmodellen

Det grønne skiftet inngår i Universitetet i Stavangers strategi. Dessverre har UiS samtidig innført en såkalt trafikklysmodell, som antageligvis vil vanskeliggjøre grønn omstilling. Modellen som ble godkjent av UiS sitt styre (8. desember 2022) innebærer at studier med få (færre enn 20) studenter blir lagt ned og studieplassene flyttes til et annet studium med flere studenter.

«Det er bedre å endre enn å bli endra», sa rektor Klaus Mohn da modellen ble introdusert. Endring uten konsekvensanalyse er uansvarlig, og slik vi ser det er trafikklysmodellen en av de største truslene for at UiS skal kunne utvikle kunnskap til å bidra til det grønne skiftet. Naturvitenskapelige programmer ved UiS som fysikk, kjemi, biologi, og geologi har få studenter sammenliknet med mer populære studier som for eksempel toll, paramedisin og industriell økonomi. Med trafikklysmodellen risikerer mange grunnleggende universitetsprogrammer å forsvinne fra UiS. I tillegg gjør modellen tverrfaglig samarbeid mellom institutter mer komplisert, siden alle instituttene konkurrerer om studentene og strukturen ikke legger til rette for samarbeid.

Geovitenskap

Et godt eksempel av hvordan økonomi overstyrer strategi på UiS er bachelor i geovitenskap og energiressurser, som har nullopptak både for det akademiske året 2022–23 og sannsynligvis 2023–24. Denne bacheloren er en unik kombinasjon av geologi og reservoarteknologi med tanke på jordens mineralressurser, hele undergrunnen og det grønne skiftet. Overgangen fra en fossil-intensiv energi til en fornybar, men mer mineral-intensiv energi, er ekstremt utfordrende. Detter gjelder både med hensyn til naturlige og økonomiske ressurser. Hvordan skal UiS bidra til det grønne skiftet uten kunnskap om jorden og dens ressurser?

UiS sin rolle burde være å bygge kompetanse til nåværende og fremtidige samfunnsbehov, uavhengige av økonomien og antall studenter. En viktig rolle for UiS i regionen er å bidra til at industrien i området får tilgang til kvalifiserte arbeidere. Trafikklysmodellen gir ikke nok tid til å utvikle og fremme programmer som kan være viktige for samfunnet på lang sikt. Vi mener derfor at universitetsledelsen burde revaluere sine beslutninger når det gjelder opptak til programmer som er viktige for det grønne skiftet.