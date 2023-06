Når har vi nok turstier i Stavanger?

Tenk om alle kommuner hadde gjort som Stavanger og det ikke fantes en eneste strandsone igjen uten tursti? Bildet viser dvergdykkere.

Ole K. Larsen Marinbiolog, Stavanger

Stavanger kommune har i alle år gått i bresjen for nedbygging av strandsonen, da spesielt med turstier. Turstier er et kjempeflott tilbud til byens innbyggere, som fremmer folkehelse og gir tilgang til naturopplevelser for store og små. Tilgangen til naturområder har også en potensiell pedagogisk effekt hvor man vekker nysgjerrigheten for å lære mer om naturen.

Vi har turstier rundt alle våre vann, og langs nesten hele vår marine strandlinje i fastlands-Stavanger. Det vil si langs hele Gandsfjorden fra kommunegrensen i sør, opp til Paradis,(med unntak av noen hundre meter på Gausel, rundt Godalen, videre til Blå promenade, det er et lite strekk mellom Kalhammaren og Vardeneset som er sterkt utbygd uten tursti. Det ble i tillegg nylig fremmet forslag om å bygge tursti rundt Kalhammaren. Mot vest ligger stien tett på Hafrsfjord hele veien fra Grannesbukta, opp til Møllebukta og hele veien til Kvernavika og videre til kommunegrensen ved Endrestø.

Det finnes med andre ord knapt ikke noe strandlinje, verken mot ferskvann, fjord eller hav, uten tursti. Der turstien går vekk fra strandlinjen er det utbygd med næring, båthavn eller bolig. En rekke studier på forstyrrelse av overvintrende sjøfugl viser at det er når vi går tur, jogger, sykler eller lufter hunden effekten av forstyrrelser er størst. Her har Norsk institutt for naturforskning (NINA) laget en god oppsummering av studier på bestilling av Statsforvalteren i Rogaland, «Kunnskapsoversikt over effekter av forstyrrelser på fugler».

Det viser seg at biler, båter og fly er langt mindre forstyrrende. Hver forstyrrelse på overvintrende fugl er kritisk og tærer på fettreservene de trenger for å overleve vinteren, i verste fall kan det resultere i død eller redusert hekkesuksess. Hos noen arter har man splittet strategi, det vil si at noen individer trekker mot sør, men andre satser på å bli over vinteren. Begge strategiene er risikable, men med splittet strategi fordeles risikoen i den felles genbanken. Dette er arter som er ekstra sårbare for forstyrrelser.

Stavanger en strandsonesluker

Stavanger kommune har som arealmyndighet et stort ansvar for å ta vare på naturen og dens arter innen våre kommunegrenser, et ansvar de har forvaltet svært dårlig. Som arealmyndighet har kommunen stått frem som et fremragende dårlig eksempel. At Rødt, ved Mauland, som titulerer seg som miljøparti, i Stavanger Aftenblad lørdag flagger nedbygging av strandsonen som valgkampsak vitner om manglende forståelse for problematikken. Arbeiderpartiet med Mossige har også vært i media og fremmet det samme. Høyre har ledet an i alle årene de satt med makten.

Kommuneadministrasjonen har ikke vist måtehold i sin iver å bygge turstier og innehar kanskje den tvilsomme tittelen norgesmester i nedbygging av strandsonen. Andre kommuner i regionen følger Stavangers dårlige eksempel. I Time, ved Søndre Frøylandsvatnet fuglefredningsområde, har de planer om å bygge tursti i og nær fuglereservatet, i Sola kommune forsøker de å følge Stavangers dårlige eksempel med planer om å bygge ned resten av strandsonen rundt Hafrsfjord.

Tenk om alle kommuner hadde gjort som Stavanger og det ikke fantes en eneste strandsone igjen uten tursti. Jeg velger å tro at det er manglende forståelse for problematikken som ligger bak, alternativet er verre. Dokumenter som «Grønn Plan» har ingen verdi hvis ikke Stavanger kommune og dens politikere ikke evner å se skaden av «bit-for-bit» nedbygging til det er ingenting igjen. Som sagt så er jeg positiv til turstier, men trengte strandsonen langs alle vann og langs hele sjølinjen i Stavanger å bygges ned, eller kunne vi nøyd med noen kilometer mindre tursti?

Kutt ned på turstier

Til slutt har jeg en utfordring til våre politikere; ta ansvar og frem et forslag om å fjerne 30 prosent av turstiene i strandsonen i Stavanger. Da vil kommunen fortsatt ha en rekke flotte turstier, bedre forhold for fugl, samt at kommunen ville ha vist at de er sitt ansvar bevisst og tar naturavtalen på alvor, i hvert fall i strandsonen.

I desember 2022 kom verdens nasjoner til enighet om naturavtalen på naturtoppmøte i Montreal. Naturavtalen har som mål å stanse og reversere tap av natur, samt gi oss mer natur, innen 2030, med et mål om 30 prosent vernet areal. Norge var ett av 196 land som signerte avtalen. Det er kommunene som forvalter mesteparten av arealene i Norge og disse er i så måte helt avgjørende for å følge opp avtalen. Dette gjelder selvsagt også Stavanger kommune.