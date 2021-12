Ikke rett at få aktører får store fortrinn i Vågen

DEBATT: Det er en utrolig og foruroligende arroganse og kunnskapsløshet som nå utvises av noen av Stavangers politikere som i et tvilsomt vedtak har bestemt at Vågen skal stenges i nesten et halvt år, uten noen kompenserende tiltak som vil avhjelpe en noenlunde fornuftig tilgang til sentrum.

«Selvfølgelig er det sjarmerende å sitte ute en varm sommerdag og se på folkelivet, men det har da restaurantene og pubene plass nok til utenfor sine lokaler», skriver Paul Fridtjov Brekklund.

Paul Fridtjov Brekklund Stavanger

Det er ikke noe ønske fra verken næringsdrivende, organisasjonen Sentrum eller en stor del av det politiske miljøet, ei heller fra folk flest, å delvis strupe tilgjengeligheten til sentrum, det bør heller tas en debatt om Vågen bør stenges overhode.

Disse ca. 200 meter med veibane som er det det gjelder, har den største belastningen på politiet. Det meldes og skrives om bråk og uro som tar store ressurser og høres alt annet enn hyggelig ut.

V ønsker ikke at noen få aktører skal bli tildelt store fortrinn

Det er en strekning som er dominert av noen få ølbaroner og restaurantkonger som verken har krav på eller rett til å ta veibanen i bruk for skjenking. Selvfølgelig er det sjarmerende å sitte ute en varm sommerdag og se på folkelivet, men det har da restaurantene og pubene plass nok til utenfor sine lokaler.

Kan vi også få begrenset den store skjenkingen som skjer på et lite område, og den fyll og uro dette fører med seg, er det en vinn vinn situasjon for hele byen.

Ved at puber og restauranter på Skagenkaien må holde seg innenfor sitt eget område, vil skjenking og servering skje mer spredd over sentrum, og også gi likere vilkår for bedriftene i disse bransjene. Og dermed vil heller ikke uro og store folkeansamlinger skje i så stort omfang som nå. Det vil bli mye bedre kontroll på skjenkingen.

Sørge for tilgjengelighet

Stavanger sentrum går godt, det investeres, det kommer nye arbeidsplasser, folk ønsker å handle og bruke sentrum, og bedrifter ønsker å etablere seg. Da må vi sørge for en tilgjengelighet som gjør at folk kommer seg frem, og tilbake. At de får parkere, og ta buss og sykkel uten at det blir for mye sperringer og hindre.

Nå er det på tide at det blir sagt ifra, nok er nok, vi ønsker et åpnere sentrum, vi ønsker lik bruk av hele sentrum, vi ønsker ikke at noen få aktører skal bli tildelt store fortrinn som andre ikke har anledning til. Og vi ønsker tilgjengelighet.