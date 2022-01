Næringslivet bør få trafikklysmodell på linje med skolene

DEBATT: To år med pandemi har lært oss hva som trengs av kompensasjonsordninger og restriksjoner for å hindre smitte. Vi kan ikke godta en reprise av siste måneds nøling og politiske sirkus når neste virusvariant og smittebølge kommer.

Med den kunnskapen snart to år med pandemi har gitt oss bør det være mulig å lage gode planer for ulike scenarioer for næringslivet fremover, slik at en unngår kaoset som oppsto før jul, skriver Harald Minge. På bildet Alexandra Carolina Larsson, daglig leder ved Gaffel & Karaffel.

Debattinnlegg

Harald Minge Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det kan for eksempel skje i mai. Sammen med Universitetet i Stavanger publiserte nylig Næringsforeningen sin årlige økonomiske rapport. Den viser hvordan bedriftene i Stavanger-regionen egentlig håndterte pandemien i 2020, og er basert på de faktiske regnskapstallene. Rapporten viser oss hvilke bransjer som er mest sårbare ved nedstengninger og som har hatt størst behov for kompensasjonsordninger for å holde det gående. Den forteller oss også at stortingets skattepakke for olje- og gassnæringen virket.

Økonomisk Rapport og andre analyser har gitt oss mye av den kunnskapen vi trenger for å møte konsekvensene for næringslivet ved en ny smittebølge og en ny virusvariant. I tillegg kommer det åpenbare som bør være lett å forutse, som for eksempel konsekvensene av at utelivet stenges ned midt i julebordsesongen og at titusenvis er på vei ut i permitteringer eller ledighet, mens det somles med tiltak og bare et unisont press, redder julen til de samme arbeidsfolkene som igjen må ta støyten.

Uheldig å alltid ligge bakpå

Vi har kunnskapen og erfaringen for å kunne lage «næringslivets trafikklysordning» på samme måte som for skolene. Dermed kan vi ha verktøykassen med tiltak klar for å hjelpe dem som blir rammet når ulike tiltak trer i kraft. La oss tenke oss at en ny og svært smittsom virusvariant inntreffer i mai. Drastiske inngrep i bevegelsesfriheten er nødvendig for å hindre smittespredning fordi vaksinene virker dårlig. Noen bransjer rammes som vanlig hardt og har behov for kompensasjonsordninger og lønnsstøtte. Men i motsetning til senhøstens kaos og uforutsigbarhet har Stortinget, i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, allerede vedtatt hvilke ordninger som inntreffer for næringslivet ved nedstengning.

Det kan selvsagt bli behov for justeringer og i Dagsnytt 18 vil pandemi fortsatt være politikernes hovedtema, men et grunnlag som dette vil gi både arbeidsgivere og arbeidstakere en helt annen trygghet. Dette er et planverk som dessuten kan utarbeides uten det tidspresset som oppstår når regjeringen ligger bakpå og smittetallene brått øker. Dermed kan dette planverket bli kvalitativt mye bedre.

Ikke hasteplan fra bakrommet

25. september klokken 16.00 ble pandemien erklært overvunnet og samfunnet gjenåpnet, men utrolig nok ble vi igjen tatt på sengen. Først og fremst av en ny oppblomstring av Delta-viruset, men også av den nye omikron-varianten som nå har status som vinterens hodepine. Så fikk bekymrede arbeidsgivere og arbeidstakere oppleve en situasjon hvor det tidvis virket som om vi sto helt uten erfaring i pandemihåndtering. Ordningene ble til slutt presset på plass på overtid. Skal vi gjennom dette også ved neste utbrudd?

Hvorfor ikke la fagetatene, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører danne det faglige grunnlaget for et stortingsforslag som framlegges i vinter, og som kan bidra til at stortinget og nasjonen står samlet om tiltakene ved neste krisesituasjon? Tiltak som ikke bestemmes i lukkede rom i sene nattetimer dagen før en pressekonferanse, mens som det er åpenhet rundt og politisk eierskap til. Skolenes trafikklysordning er et eksempel på hvordan forutsigbarhet skapes. Lærere og elever vet hva de har å forholde seg til. Tiltakene er forhåndsdefinert og bestemmes av farge på smittenivå. For det nedstengte næringslivet har desember blitt opplevd som ren bingo.

Kan bli unntakstilstand lenge

Overskriften er at Norge har håndtert pandemien bedre enn de fleste andre land, men vi rammes ulikt. Etter nesten to år med pandemi vet vi heldigvis veldig mye om hvilke tiltak som må settes inn for å hjelpe bedriftene og stoppe smitteutviklingen.

Nå som julen er over er det for sent med julegaver, men et nyttårsønske har vi plass til. Kjære Jonas Gahr Støre og Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Frem en sak for stortinget i februar/mars med trafikklys for næringslivet. Bruk denne muligheten, for kanskje blir det to nye år med unntakstilstand.

Hvorfor ikke la fagetatene, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører danne det faglige grunnlaget for et stortingsforslag som framlegges i vinter, og som kan bidra til at stortinget og nasjonen står samlet om tiltakene ved neste krisesituasjon?